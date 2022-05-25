شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الكاميرا الأمامية بـ آيفون 14 ستكلف 3 أضعاف آيفون 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يتم الكشف عن سلسلة iPhone 14 من أبل في سبتمبر 2022، وكانت العديد من الشائعات تدور حول الهواتف الذكية الأربعة التي سيتم إطلاقها في إطار هذه السلسلة، ووفقًا لتقرير جديد صادر عن Apple Insider، من المتوقع أن تحتوى سلسلة هواتف iPhone 14 الذكية القادمة على كاميرا سيلفى متطورة قد تتميز أيضًا بضبط تلقائي للصورة مدمج، ويدعى التقرير أيضًا أن هذه الكاميرات الجديدة "المتطورة" سيتم تجميعها في كوريا الجنوبية وستكلف ثلاثة أضعاف تكلفة الكاميرات الأمامية الموجودة في سلسلة iPhone السابقة.

سبب تغيير كاميرا السيلفى ويذكر التقرير أيضًا أن شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو قطعت العلاقات مع شريكها الصيني في سلسلة التوريد، وقررت شركة آبل على شركة LG Innotek الكورية الجنوبية تطوير الكاميرا الأمامية الجديدة، وفقًا للتقرير، وأدت مخاوف الجودة بشأن الموردين الصينيين وتصنيف أبل للكاميرا الأمامية على أنها مكون "متطور" بدلاً من "منخفضة النهاية" إلى هذا التغيير.

وفى السابق، خططت شركة أبل لاستخدام LG Innotek كمورد لطراز iPhone 15 المتوقع إصداره في عام 2023. ومع ذلك يبدو أن الشركة قد أعدت خططها حتى عام 2022.





الميزات الجديدة المتوقعة في الواجهة الأمامية لجهاز iPhoneوفي وقت سابق، اقترحت تقارير من مختلف وسائل الإعلام والمحللين، بما في ذلك Ming-Chi Kuo ، التغيير في الكاميرات الأمامية في طرز iPhone 14 القادمة. يدعم هذا التقرير الجديد هذه الشائعات حول الكاميرا الأمامية المحدثة لـ iPhone 14 مع ضبط تلقائي للصورة من أجل مكالمات FaceTime وصور سيلفي محسّنة.

واقترح Kuo أيضًا أن تتميز كاميرات الصور الشخصية التي تمت ترقيتها بفتحة أوسع من المتوقع أن تزود طرز iPhone القادمة بقدرات أفضل في وضع Portrait، ادعى Kuo أيضًا أن جميع طرز iPhone 14 الأربعة ستحصل على الكاميرا الأمامية التي تمت ترقيتها، ومع ذلك لم يذكر التقرير الجديد أي شيء من هذا القبيل.