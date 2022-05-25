شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يعمل على تطوير ميزة جديدة تتعلق بالرسائل المخفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأوضح موقع "َوابيتانفو" التقني أن الرسائل المختفية تساعدنا في إرسال الرسائل بشكل أكثر خصوصية، ولكن يمكن إرسال رسالة مهمة جدًا عند تمكين وضع اختفاء الرسائل وتريد حفظه لقراءته لاحقًا.



وتعمل منصة واتساب على تطوير رسائل محفوظة في تحديث مستقبلي لـ WhatsApp beta لأنظمة أندرويد و آي أو إس.



وأشار إلى أنه عندما يشارك المستخدمون رسالة مهمة جدًا في محادثة ستختفي ولا يريدون أن يفقدوها، فسيكون بإمكانهم الاحتفاظ بها عن طريق منع انتهاء صلاحيتها بفضل الرسائل المحفوظة: بمعنى آخر ، يمكن للمستخدم منع اختفاء بعض الرسائل المختفية في الإصدار المستقبلي من WhatsApp.