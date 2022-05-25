شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إيقاف تشغيل حالتك النشطة على انستجرام والاختفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد إخفاء حالتك على انستجرام، فيمكنك القيام بذلك باستخدام هاتفك أو صفحة ويب انستجرام، وعلى الرغم من أن خيار الإخفاء في الإعدادات، إلا أنه ليس من السهل العثور عليه كما يمكن أن يكون، لذلك نرصد لك الخطوات التي يجب إتباعها في الحالتان وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية إيقاف تشغيل الحالة النشطة على تطبيق انستجرام على الهاتف

تعد خطوات إيقاف تشغيل حالتك النشطة هي نفسها سواء كان لديك جهاز أيفون أو أندرويد، وبمجرد تعيينها، لن يتمكن أحد من معرفة ما إذا كنت نشطًا على انستجرام:

2. اضغط على القائمة المكونة من ثلاثة أسطر في أعلى اليمين.

3. في القائمة المنبثقة، اضغط فوق الإعدادات.

4. اضغط على الخصوصية.

5. في قسم التفاعلات، اضغط فوق حالة النشاط.

6. قم بإيقاف تشغيل "إظهار حالة النشاط" عن طريق تمرير الزر إلى اليسار.



كيفية إيقاف تشغيل الحالة النشطة على موقع انستجرام على الويب كيفية إيقاف تشغيل الحالة النشطة على موقع انستجرام على الويب إذا كنت تستخدم انستجرام في متصفح الويب، فيمكنك إيقاف تشغيل حالتك النشطة ببضع ضغطات، حتى لا يعرف الأشخاص الذين تتابعهم أو ترسل إليهم ما إذا كنت متصلاً بالإنترنت.

1. افتح صفحة ويب انستجرام في متصفح وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2. اضغط فوق رمز ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي الأيمن.

3. في القائمة المنسدلة، اضغط فوق الإعدادات.

4. في قائمة التنقل على اليسار، اضغط فوق الخصوصية والأمان.

5. في قسم حالة النشاط، قم بإلغاء تحديد علامة الاختيار الموجودة بجوار إظهار حالة النشاط.