شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كروم يتيح لمستخدمي أندرويد إزالة "موجز Discover " عند فتح نافذة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتميز صفحة علامة التبويب الجديدة في إصدار أندرويد من متصفح Google Chrome حاليًا بخيارات متعددة تشمل - شريط البحث ، ومواقع الويب الأكثر مشاهدة وموجز المحتوى، ومن بين خلاصات المحتوى هذه ، أحدها هو موجز Google Discover التقليدي الذي يعرض قائمة بالمقالات الموصى بها للمستخدم بواسطة خوارزميات الشركة.

وفي الوقت نفسه ، تشتمل الخلاصة الأخرى على أحدث المشاركات من المنافذ التي "يتابعها" المستخدم في Chrome، ومن المهم ملاحظة أن الميزة اللاحقة تقتصر فقط على مستخدمي أندرويد، ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google ، يعمل عملاق التكنولوجيا الآن على حل لإزالة موجز Discover من صفحة علامة التبويب الجديدة على Chrome لمستخدمي أندرويد.

الفرق بين صفحة علامة التبويب الجديدة في Chrome على سطح المكتب و أندرويد:

تعد صفحة علامة التبويب الجديدة في Google Chrome على سطح المكتب أنظف بكثير من إصدار أندرويد، وتظهر بعض البطاقات الإضافية أسفل الصفحة على سطح المكتب ، إلا أنها تركز بشكل أساسي على الاختصارات والبحث. يمكن للمستخدمين أيضًا مراقبة العلم القادم إذا كانوا يريدون المزيد من البساطة في متصفح الويب الخاص بهم. يشير التقرير أيضًا إلى أن علامة استئصال الخلاصة القادمة ستظهر قريبًا على صفحة chrome: // flags وستتوفر أيضًا صفحة متطابقة تقريبًا لمستخدمي iOS.

ماذا سيفعل هذا العلم الجديد؟

من المحتمل أن تعمل هذه العلامة الجديدة على "إزالة جميع الخلاصات من Chrome" ، بما في ذلك موجز الاكتشاف والمتابعة. العلم متاح الآن للاختبار في Chrome Canary ويدعي التقرير أنه فعال في تنظيف صفحة علامة التبويب الجديدة، ولم تعرب جوجل عن نواياها لجعل موجز Discover جزءًا اختياريًا من صفحة علامة تبويب Chrome الجديدة، ومع ذلك ، يشير التقرير إلى أن العلم آخذ في التعقب السريع ويجب أن يصل مع Chrome 103 الشهر المقبل.

طرق مختلفة للوصول إلى Google Discover على أجهزة أندرويد

يمتلك المستخدمون العديد من الطرق للوصول إلى Google Discover على هواتفهم التي تعمل بنظام أندرويد ، ويعد Google Chrome لنظام أندرويد أحد هذه الطرق فقط. يمكن الوصول إلى Discover على أندرويد من خلال - الصفحة الرئيسية لتطبيق بحث Google وصفحة علامة تبويب جديدة في Chrome والصفحة الموجودة في أقصى اليسار من Pixel Launcher وإصدار الجوال من Google.com.

ويذكر التقرير أيضًا أن العلامة الجديدة التي تظهر لنظام iOS هي أيضًا غريبة بعض الشيء لأن Chrome على أجهزة iPhone يوفر بالفعل تبديلًا بسيطًا لخلاصة Discover.