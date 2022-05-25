شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تضيف المزيد من الميزات إلى "القلم" الخاص بها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستقدم شركة أبل عنصر تحكم حساس للمس إلى قلم Apple Pencil المستقبلي للتعرف على المزيد من الإيماءات ، حيث تم منح عملاق التكنولوجيا براءة اختراع من قبل USPTO لـ "الإدخال المعتمد على اللمس للقلم" ، وفقًا لتقرير صادر عن AppleInsider.

وتفكر Apple في إضافة مستشعر يعمل باللمس إلى القلم الذي سيساعد القلم على تلقي إدخال عن طريق اللمس في الجزء الذي يمثل موقع قبضة المستخدم الطبيعي، وجاء في ملخص براءة الاختراع: "يمكن لأجهزة الإدخال التي تعمل باللمس ، مثل القلم ، أن تتلقى مدخلات لمسية من المستخدم، ويمكن إجراء وظائف الإدخال اللمسية بواسطة مستشعر يعمل باللمس ، مثل جهاز الاستشعار بالسعة. يمكن دمج مستشعر اللمس في قلم في شكل منخفض. "

وتعود الفكرة وراء وجود المزيد من خيارات الإدخال باستخدام القلم إلى حقيقة أنه أثناء حمل القلم ، يقتصر المستخدم في خيارات الإدخال الخاصة به على جهاز بشاشة تعمل باللمس مثل iPad، وهذا هو السبب في أن براءة الاختراع قد طرحت فكرة إضافة مستشعر اللمس إلى Apple Pencil وهو شكل منخفض.

وبناءً على ذلك ، فإن إمكانات الإدخال الإضافية المدمجة في جهاز الإدخال ستزود المستخدم بقدرات إدخال موسعة دون الحاجة إلى تشغيل أجهزة إدخال إضافية في وقت واحد "، وتضيف براءة الاختراع أن هذا القلم سيكون قادرًا على التمييز بين المدخلات اللمسية التي يقدمها المستخدم وتجاهل المدخلات التي تم تسجيلها أثناء قيام المستخدم فقط بإمساك القلم في موقع قبضته الطبيعي.

وكانت براءات الاختراع السابقة لـ Apple Pencil (ديسمبر 2019) تتعلق بدمج ردود الفعل اللمسية في Pencil لإحساس أكثر واقعية بالرسم على الورق وعن القلم باستخدام الكاميرا لتسجيل الخصائص الفيزيائية للسطح، والهدف ، باختصار ، هو جعل القلم يفعل أكثر مما يمكنه فعله الآن. ويمكن لعملاق التكنولوجيا إضافة المزيد من التحكم إلى Apple Pencil للأجيال القادمة. ليس من الواضح متى ستفعل ذلك.