شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر كويكب يمر بالأرض فى عام 2022 ضعف حجم برج خليفة.. اعرف موعد مروره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيمر كويكب ضخم ضعف حجم برج خليفة، أعلى مبنى في العالم، بالأرض يوم الجمعة المقبل، وهو بمثابة أكبر صخرة فضائية تشق طريقها إلينا في عام 2022، فيبلغ ارتفاع برج خليفة ما يزيد قليلاً عن نصف ميل (2722 قدمًا).

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يبلغ الكويكب المسمى 7335 (1989 JA)، قطر 1.1 ميل (1.8 كيلومتر)، بينما صنفت وكالة ناسا الكويكب بأنه "يحتمل أن يكون خطيرًا"، فمن غير المرجح أن يشكل تهديدًا لكوكبنا، ويمر على مسافة 2.5 مليون ميل (4 ملايين كيلومتر).

وسيقترب الكويكب من الأرض في الساعة 14:26 بالتوقيت العالمي يوم الجمعة، وفقًا لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا، والذي يتتبع الصخور الفضائية.

سيكون الكويكب عند هذه النقطة، على بعد 0.026 وحدة فلكية (2.5 مليون ميل) من الأرض وسيرحل بسرعة مذهلة تبلغ حوالي 29348 ميل/ ساعة، وهذا ما يقرب من 14.5 مرة أسرع من الرصاصة.

وفي حين أن فرصة اصطدام هذا الكويكب بالأرض منخفضة للغاية، إلا أن وكالة ناسا لم تستبعد فرص اصطدام كويكب بالأرض في المستقبل القريب.

تكتشف ناسا حوالي 30 كائنًا جديدًا قريبًا من الأرض (NEOs) كل أسبوع، وفي بداية عام 2019 اكتشفت ما مجموعه أكثر من 19000 كائن.

ومع ذلك، حذرت وكالة الفضاء من أن كتالوج الأجسام القريبة من الأرض لم يكتمل، مما يعني أن تأثيرًا غير متوقع يمكن أن يحدث في أي وقت.