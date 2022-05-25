اطلاق Mi Band 7 بشكل رسمي بخواص جيدة وبنفس السعر الرخيص

Xiaomi Mi Band 7 فرد ضمن عائلة اساور ذكية تطلقها شاومي دائمًا ما تكون معروفة ومشهورة بمميزاتها العديدة وامكانياتها الجيدة، شاومي لاتزال واحدة من الشركات التي تمتلك حصة جيدة من السوق العالمية في عالم الأساور الذكية ودائمًا ما كانت الـMi Band من الأساور التي تحظى بقيمة عالية مقابل سعرها، الجيل السابع من هذه الأساور قد صدر أخيرًا في الصين ولدينا مميزات عديدة جيدة هنا مقابل السعر الخاص بالسوار، دعنا نتحدث قليلًا

اطلاق Mi Band 7 بسعر رخيص

يأتي السوار الجديد بسعر 250 يوان صيني أي ما يعادل 37 دولار تقريبًا مع وجود نسخة بإضافة NFC بداخلها بسعر 300 يوان صيني ما يعادل 44 دولار أمريكي تقريبًا، هذا أغلى مقارنة بالـMi Band 6 التي صدرت في حدود 230 يوان صيني للنسخة العادية، لكن رغم هذه الزيادة لا يزال السعر رخيصًا وبالنظر الى تطورات هذا الجيل فيبدو السعر منطقيًا ولا تبدو مشكلة كبيرة من ناحية التسعير

ما يميز Mi Band 7 هو أنها نفس الإصدار السابق مع تقديم شاشة بحجم أكبر نحن نتحدث عن شاشة بحجم 1.62 بوصة مقارنة بالـ 1.56 بوصة من العام الماضي، مع تقديم أشكال مميزة للـWatchfaces، صار هناك أكثر من 100 تصميم للساعة، بالإضافة الى سائر المميزات الأخرى كمستشعر نبضات القلب ومستشعر نسبة الأكسجين في الدم، أضافت شاومي هنا ميزة جديدة ان المستشعر نفسه سيحذرك ان انخفضت نسبة الأكسجين في دمك عن الـ90% وذلك عن طريق القياس المستمر لنسبة الأكسجين في الدم، نعم هذه الميزة لم تعد ميزة تفعلها مرة واحدة بل صارت تعمل بشكل افتراضي ومستمر.

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من ناحية البطارية فنحن نتحدث عن تطور في حجم البطارية لتصبح 180mAh هذا العام وهي أكبر من العام الماضي لكن تعدك بنفس العمر الذي يساوي 14 يومًا تقريبًا فهذا رقم جيد، لازالت أساور شاومي الذكية تعد بعمر بطارية عالي، مع تقديم 120 وضع رياضي مختلف بالتالي بنسبة كبيرة ستستطيع تتبع أي رياضة تمارسها في أي وقت، سوار Mi Band 7 يتوقع ان يأتي في الأسواق العالمية في وقت قريب جدًا ونتوقع أن يصدر في مصر خلال الصيف القادم.

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