بالصور.. تعرف إلى كاميرات “كانون” الجديدة بمستشعرات APS-C

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مايو 2022 01:13 مساءً - أعلنت Canon اليوم عن كاميرات EOS R7 و R10 وهي أولى الكاميرات التي تنطلق بمستشعرات APS-C.

تنطلق كاميرات EOS R7 و R10 بمستشعرات APS-C كاملة الإطار، وتضم EOS R10 النموذج الرئيسي من السلسلة مستشعر APS-C CMOS بدقة 24.2 ميجا بيكسل، كما تتضمن الكاميرة معالج DIGIC X.

وتدعم كاميرة EOS R10 إلتقاط 15 إطار لكل ثانية بإستخدام المصراع الميكانيكي، أو 23 إطار لكل ثانية مع المصراع الإلكتروني.

كما تأتي كاميرة R10 بنظام ضبط تلقائي بتجربة تحاكي سلسلة كاميرات R، حيث يدعم تتبع الأشخاص، أو الحيوانات، أو السيارات، كما تدعم الكاميرة أكثر من نمط في التصوير يتضمن النمط البانورامي، ونمط focus.

وتدعم EOS R10 تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية مع العرض الكامل لإطار المستشعر، أو تسجيل فيديو بدقة 4K ومعدل تحديث 60 إطار لكل ثانية مع إقتصاص 1.56 مرة.

أيضاً تدعم الكاميرة تسجيل بعمق ألوان 10بت، و4:2:2 HDR PQ مع إختيار دون C-Log 3، كما تضم الكاميرة في الجهة الخلفية OLED EVF يدعم 2.36 مليون نقطة، وشاشة بحجم 3 إنش بخاصية اللمس وتدعم 1.04 مليون نقطة.

وتدعم الكاميرة الإتصال عبر منفذ USB-C، والشحن USB-PD، كما تأتي بمدخل للميكروفون، وفتحة لبطاقة ذاكرة UHS-II SD واحدة، كما تضم الكاميرة بطارية LP-E17 بحجم صغير.

كاميرة EOS R7 هي الأعلى تكلفة، وتضم مستشعر APS-C CMOS بدقة 32.5 ميجا بيكسل، وتأتي الكاميرة بمعالج DIGIC X، ويدعم تصوير بالمصراع الميكانيكي حتى 15 إطار لكل ثانية، وبالمصراع الإلكتروني حتى 30 إطار لكل ثانية.

وتدعم R7 تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية بالعرض الكامل للمستشعر، أو تسجيل بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية دون العرض الكامل للمستشعر مع إقتصاص 1.81 مرة، كما تأتي R7 بإختيار تسجيل C-Log 3.

كما تدعم كانون كاميرة R7 بميزة التثبيت المدمج في هيكل الكاميرة، وتدعم مقاومة الغبار والرطوبة، كما تتضمن الكاميرة عدسات إلكترونية LCD تدعم 1.62 مليون نقطة، أيضاً تضم الكاميرة فتحة لبطاقة ذاكرة UHS-II SD في الإطار الجانبي للكاميرة.

وتأتي الكاميرة بمدخل للسماعات، بينما تتوافق في المميزات الأخرى مع كاميرة EOS R10، إلا أن كاميرة R7 تضم بطارية LP-E6NH بحجم أكبر.

ومن المقرر أن تدعم الكاميرات 7.0 من الوقفات مع التثبيت الرقمي، ودعم التصوير المستمر دون تحديد للوقت، وتتضمن مفاتيح يدوية AF/MF.

يذكر أن Canon أعلنت أيضاً عن عدسات RF-S جديدة، والتي تأتي بتحسينات لتتوافق مع المستشعر صغير الحجم، وتتضمن العدسات الجديدة RF-S ببعد بؤري من من 18 إلى 45مم F4.5-6.3 IS STM، وRF-S18 ببعد بؤري 150مم F3.5-6.3 IS STM.

وتدعم العدسات إقتصاص 1.6 مرة مع مستشعر APS-C، ويمكن أن تدعم عدسات RF أي من سلسلة كاميرات R.

ومن المقرر أن تتوفر كاميرة EOS R10 بسعر 980 دولار للهيكل فقط، أو 1099 دولار مع عدسات RF-S18-150mm.

بينما تأتي كاميرة EOS R7 بسعر 1499 دولار للهيكل فقط، أو بسعر 1899 دولار مع عدسات RF-S18-150mm.