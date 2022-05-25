شاومي تكشف عن طابعتها الليزرية المتميزة Xiaomi K200.. “صور”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مايو 2022 01:13 مساءً - منذ ساعتين

تواصل شركة شاومي الصينية للهواتف الذكية والمعدات الرقمية انتشارها في السوق العالمية وذلك من خلال إطلاق منتجات مختلفة جدًا.

وقد كشفت الشركة مؤخراً عن طابعة الليزر الكل في واحد Xiaomi K200 التي تأتي بعدد من المميزات مع شريحة NFC مدمجة وسعر 225 دولار.

تنطلق طابعة الليزر الجديدة من شاومي بميزة تنفيذ العمليات بلمسة واحدة سريعة، حيث تدعم الطابعة ثلاث من المهام وهي الطباعة، ومسح ضوئي للمستندات، أو التصوير.

أيضاً تدعم Xiaomi K200 الإتصال عبر منفذ USB، كما تتصل بتطبيق Mijia أو Mi Printing على الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسب.

كما تأتي الطابعة أيضاً بميزة الإتصال اللاسلكي وتتوافق مع الأجهزة بالمنصات المختلفة مثل الأندوريد، و iOS، وويندوز أو ماك.

وتتيح Xiaomi K200 أيضاً ميزة الطباعة بالسحب والإفلات ل”Xiaomi Print Web” دون الحاجة لتثبيت برمجيات في البداية، وتأتي الطابعة بحبر أصلي يدعم طباعة 4000 صفحة، وتدعم خرطوشة الحبر ما يصل إلى 8000 صفحة من الطباعة أو النسخ.

شاومي

يشار إلى أن شاومي هي شركة صينية متعددة الجنسيات أسست في أبريل 2020 ومقرها في بكين، تعمل وتستثمر في مجال صناعة أجهزة الهواتف الذكية وتطبيقاتها والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة المنزلية والحقائب والأحذية والإلكترونيات والعديد من المنتجات الأخرى.

في عام 2017 صنفت شاومي الشركة الرابعة عالمياً بعد ابل وسامسونج وهواوي، ولها عدة مقرات رئيسية في سنغافورة وماليزيا والهند.