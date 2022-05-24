شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا للذكاء الاصطناعى "MyoSuite" تبحث مساعدة الأطباء على تطوير أطراف صناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان قسم الذكاء الاصطناعى فى Meta مشغولاً فى الأشهر الأخيرة بإيجاد طرق لجعل الإنتاج الملموس أكثر استدامة وتحسين الترجمة الآلية، وفقا لتقرير engadged.

والآن قام أحد فرق ML فى الشركة بإنشاء أداة تقوم ببناء محاكاة واقعية للعضلات الهيكلية تعمل بما يصل إلى 4000 مرة أسرع من الأطراف الصناعية الحديثة، ووفقًا لمارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta يمكن للشركة تدريب النماذج على القيام بأشياء مثل الأقلام الدوارة وتدوير الأشياء.

وفى الوقت الحالى، ترى Meta فائدة النظام الأساسى بطريقتين مختلفتين للبدء خاصة وهناك زاوية ميتافيرس الواضحة، ويقترح زوكربيرج أن MyoSuite يمكن أن يساعد الشركة على تطوير صور رمزية أكثر واقعية لتطبيقات مثل Horizon Worlds.

كما يمكن أن تشهد حالة استخدام أخرى أكثر إثارة للاهتمام قيام الباحثين بالاستفادة من المنصة لتطوير أطراف صناعية جديدة، بالإضافة إلى تقنيات جراحية وإعادة تأهيل جديدة، وتحقيقا لهذه الغاية تقول Meta أنها تخطط لفتح مصدر النموذج.

وميتا ليست أول شركة تفكر في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الأطراف الصناعية مرة أخرى فى عام 2019، وأنشأ فريق مستقل من الباحثين نظامًا للتعلم الآلي سمح لهم بضبط الركبة الآلية بسرعة لمريض فردى.

وفى نفس العام، كشفت إنتل النقاب عن "رقاقة التعلم العميق ذات الشكل العصبى التى قالت الشركة إنها ستجعل الأطراف الاصطناعية أكثر كفاءة.