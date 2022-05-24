شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا ستشارك بيانات الإعلانات السياسية على فيس بوك مع الباحثين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Meta أخيرًا على إزالة الستار عن كيفية استهداف الإعلانات السياسية والانتخابية على Facebook، وقالت ميتا فى تحديث إن الشركة تقدم معلومات حول كيفية استهداف إعلانات "القضايا السياسية والاجتماعية" للباحثين والجمهور.

وسيحصل الباحثون الذين يشكلون جزءًا من برنامج Facebook Open Research and Transparency (FORT) التابع للشركة على إمكانية الوصول إلى المعلومات الأكثر تفصيلاً، ويكتب Facebook: "سيتم توفير هذه البيانات لكل إعلان فردي وستتضمن معلومات مثل فئات الاهتمامات التي يختارها المعلنون".

وكانت الشركة قد جربت سابقًا إتاحة بعض بيانات الاستهداف للباحثين عبر FORT العام الماضى، لكن المعلومات كانت متاحة فقط للإعلانات السياسية خلال فترة ثلاثة أشهر قبل انتخابات 2020.

والآن، سيتمكن الباحثون أيضًا من الوصول إلى "جميع الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والانتخابية والسياسية التي يتم عرضها على مستوى العالم منذ أغسطس 2020."

وتوفر Meta أيضًا قدرًا محدودًا من بيانات استهداف الإعلانات السياسية للجمهور عبر مكتبة الإعلانات الخاصة بها، وهذا التحديث المتوقع فى يوليو سيسمح لأي شخص برؤية المزيد من المعلومات العامة حول كيفية استهداف صفحات Facebook المحددة لإعلاناتهم.

وسيشمل هذا التحديث بيانات عن العدد الإجمالي للإعلانات الاجتماعية والإعلانات الانتخابية والسياسية التى تم تشغيل الصفحة بها باستخدام كل نوع من أنواع الاستهداف (مثل الموقع الجغرافي والديموغرافيات والاهتمامات) والنسبة المئوية للقضية الاجتماعية والإنفاق على الإعلانات الانتخابية والسياسية المستخدمة في الاستهداف هذه الخيارات .

وكتبت الشركة "على سبيل المثال يمكن أن تُظهر مكتبة الإعلانات أنه على مدار الثلاثين يومًا الماضية قامت الصفحة بتشغيل 2000 إعلان حول القضايا الاجتماعية أو الانتخابات أو السياسة، وأن 40٪ من إنفاقها على هذه الإعلانات كان يستهدف" الأشخاص الذين يعيشون فى ولاية بنسلفانيا "أو "الأشخاص المهتمون بالسياسة".

وكانت الأسئلة حول كيفية استهداف الإعلانات السياسية على Facebook موضوعًا شائكًا للشركة، وجادل الباحثون منذ فترة طويلة بأن فهم كيفية استهداف الإعلانات الانتخابية والسياسية لا يقل أهمية عن وجود سجل للأشخاص والمنظمات وراء كل إعلان، لكن Meta قاومت إتاحة بيانات الاستهداف التفصيلية مستشهدة بمخاوف تتعلق بالخصوصية.

ولكن هذا لم يمنع المجموعات من محاولة دراسة هذه القضية بمفردهم، وأنشأ فريق فى جامعة نيويورك ملفا لمساعدتهم على فهم كيفية استهداف الإعلانات السياسية على Facebook باستخدام البيانات، واكتشفوا عدة عيوب فى مكتبة إعلانات الفيسبوك.

واتهم ميتا الفريق بتجريف حساباتهم ، مما أدى أيضًا إلى قطع قدرتهم على استخدام أداة CrowdTangle الخاصة بالشركة للدراسة معلومات مضللة.

كما إن إتاحة معلومات الاستهداف الأكثر تفصيلاً المتاحة من خلال FORT قد لا تصل إلى المدى الذى يرغب فيه بعض الباحثين، ولا يزال الباحثون بحاجة إلى التدقيق والموافقة من قِبل Facebook للوصول إلى FORT - ولكنها على الأقل توفر سبيلًا واحدًا حيث تتوفر البيانات.

ومع اقتراب موعد منتصف المدة لعام 2022 فى وقت لاحق من هذا العام، من المحتمل أن يكون هناك اهتمام كبير بمعرفة المزيد حول كيفية انتشار الإعلانات السياسية عبر Facebook.