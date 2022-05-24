شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفة فى PlayStation ترفع دعوى قضائية بالتمييز بين الجنسين فى الشركة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت إيما ماجو الموظفة السابقة فى PlayStation دعوى قضائية جديدة ضد الشركة بعد أن رفض قاضٍ فيدرالى شكواها السابقة في أبريل، وفقًا لـ Axios .

ويتضمن ملف Majo الجديد العديد من مزاعم التمييز بين الجنسين نفسها الموجودة فى ملفها الأصلى لكن نطاق الدعوى القضائية محدود أكثر، وفقا لتقرير engadged.

وبدلاً من السعى لتمثيل جميع النساء العاملات في وحدة PlayStation التابعة لشركة Sony في الولايات المتحدة كما كانت نية من قبل، تسعى الشكوى بدلاً من ذلك للحصول على تعويضات لأولئك النساء اللائى عملن في الشركة فى كاليفورنيا، وعندما رفضت القاضية لوريل بيلر القضية الأصلية قالت إن ماجو يمكنه تقديم تفاصيل إضافية مرة أخرى.

وتتضمن الشكوى الجديدة مزاعم من تسع نساء تقدمن لدعم الدعوى الأولى.

وتتسامح شركة Sony مع بيئة العمل التى تميز ضد الموظفات، بما فى ذلك الموظفات وأولئك الذين تقدموا كما جاء فى الشكوى.

ولقد تواصلنا مع Sony للتعليق، وفى غضون ذلك سنلاحظ أن الشركة أكدت سابقًا أن مزاعم Majo تستند إلى "مزاعم غير قابلة للمقاضاة".