WhatsApp يوقف الدعم عن نظام iOS 10 وiOS 11 قريبًا

WhatsApp حتى اليوم لا يزال أكبر تطبيق للمحادثات على هواتف اندرويد وهواتف iOS ويعمل على شريحة واسعة من الأجهزة، كون التطبيق يدعم التراسل بين المنصات المختلفة أمر جيد لتستطيع استعمال الواتساب بحرية في التحدث مع أصدقائك، أعني ليس هذا iMessages المنغلقة على نظام iOS فقط، لكن ما علينا من كل هذا فقد قرر واتساب ايقاف الدعم عن أنظمة iOS 10 وiOS11 بالتالي هذا يعني انك ستحتاج الى جهاز iPhone 5S على الأقل لتستطيع استعمال واتساب على هواتف ايفون، تابع التفاصيل

WhatsApp يتوقف عن العمل على iOS 11 و iOS 10

بدءًا من الرابع والعشرين من شهر أكتوبر المقبل سيتوقف دعم WhatsApp على كل أنظمة iOS حتى iOS 11 بذلك الأمر ينضم iOS 11 و iOS 10 الى قائمة الأنظمة التي لا يدعمها واتساب، هذا يعني أن هاتفي iPhone 5 و iPhone 5 C لن يستطيعا استعمال التطبيق بعد ذلك، بالتالي أصبح أضعف هاتف يدعم التطبيق هو الشهير iPhone 5s الذي لازال يعمل بنسخة 12.5.5 من نظام iOS لذلك ان كنت من مستعملي هذه الأجهزة ابدأ بالتفكير في تحديث هاتفك، قم بعمل نسخ احتياطي لرسائلك على iCloud من أجل حفظ بياناتك وحتى لا تضيع رسائلك.

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