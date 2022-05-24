شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جامعة أمريكية تجرى دراسة حول تأثير الهواتف على الصحة العقلية باستخدام تطبيق لجوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري جامعة أوريجون دراسة حول تأثير الهواتف على الصحة العقلية، باستخدام تطبيق Google Health Studies. الهدف من الدراسة هو معرفة كيف يستخدم الأشخاص هواتفهم بالفعل وكيف يؤثر ذلك على رفاهيتهم.

يقول منشور على مدونة الشركة كتبه أحد الباحثين الرئيسيين في المشروع أن الهدف من البحث سيكون في النهاية قادرًا على مساعدة الشركات على تصميم منتجات أفضل وحتى تشكيل السياسة والتعليم في المستقبل.

وفقًا للمدونة يستخدم الباحثون التطبيق لأنه يمكن أن يساعدهم في الحصول على صورة أفضل لكيفية استخدام الأشخاص لهواتفهم بالفعل، على عكس الدراسات الأخرى عندما يُطلب من الأشخاص تتبع استخدامهم للتطبيقات والإبلاغ عنه - وهي طريقة يمكن أن تكون أقل دقة مما قد يرغب الباحثون.

يأمل الباحثون أن يتيح لهم هذا النهج القائم على التطبيق العثور على العلاقات التي فاتتهم دراسات أخرى، مثل كيف أن مقدار الوقت الذي تقضيه في النظر إلى الشاشة يؤثر فعليًا على نومك. يأملون أيضًا أن تقليل حجم العمل الذي يتعين على المشاركين القيام به سيسمح لهم بجذب مجموعة أكبر من الأشخاص. بالإضافة إلى الحصول على حجم عينة أكبر، يمكن أن يساعدهم ذلك في الحصول على بيانات من السكان الأصغر سنًا والمحرومين حسبما نقل موقع The verege.





كيف يؤثر استخدام الهاتف على أشياء مثل نومك ونشاطك البدني؟

يقول الباحثون إنهم سيجمعون "مقاييس مباشرة وموضوعية لكيفية استخدام الناس لهواتفهم" باستخدام "تكنولوجيا الاستشعار السلبي والمستمر"، يقولون أيضًا أن هاتفك سيكون قادرًا على "قياس العديد من اللبنات الأساسية الراسخة للرفاهية مثل النوم والنشاط البدني".

إذا كان لديك Fitbit ، فيمكنك أيضًا اختيار مشاركة بعض البيانات منه، وفقًا للمتحدث باسم Google Iz Conroy، يستخدم النظام "بعض واجهات برمجة التطبيقات مثل" نظام الرفاهية الرقمية المدمج في Android الذي يتتبع كيفية استخدام هاتفك، ولكن "يتم جمع البيانات بشكل منفصل بموجب بروتوكولات بحث شفافة"، استخدم كونروي عدد المرات التي تفتح فيها هاتفك وفئات التطبيقات التي تستخدمها كأمثلة على نوع البيانات التي ستجمعها الدراسة.

يقول المنشور إنه سيتعين على المستخدمين إعطاء "موافقة مستنيرة" للمشاركة وأن البيانات "ستتم إدارتها وفقًا لمعايير أخلاقية صارمة ولن تُستخدم إلا للبحث ولإبلاغ المنتجات الأفضل، " تنص صراحةً على أن البيانات "لن تُباع أو تُستخدم للإعلان أبدًا".

تم تقديم تطبيق Health Studies في ديسمبر 2020 مع دراسة حول أمراض الجهاز التنفسي، يمكن للأشخاص استخدام التطبيق للتسجيل كمشاركين في الدراسات، حيث سيتم جمع بياناتهم وتجميعها بحيث يمكن للباحثين رؤية مؤشرات الديموجرافيات ولكن ليس المعلومات الشخصية للفرد، إذا كنت مهتمًا بالمساهمة في دراسة الرفاهية الرقمية، فيمكنك تنزيل التطبيق من متجر Play والاشتراك للمشاركة في الدراسة عند إطلاقها 27 مايو، ستتبع الدراسة استخدام هاتفك وأنماط صحتك لمدة أربعة أسابيع.