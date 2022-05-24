شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس سبيس إكس تدافع عن إيلون ماسك بمزاعم الاعتداء الجنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت رئيسة سبيس إكس، جوين شوتويل، رسالة بريد إلكتروني على مستوى الشركة الأسبوع الماضي ردًا على تقرير عن مزاعم الاعتداء الجنسي ضد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، مدعيةً أنها لا تعتقد أن هذه المزاعم صحيحة. أكد البريد الإلكتروني، الذي أبلغت عنه CNBC لأول مرة وراجعته The Verge، أن SpaceX لديها سياسة "عدم التسامح" مع المضايقات.

قالت :" أنا شخصياً أعتقد أن المزاعم كاذبة؛ ليس لأنني أعمل لدى إيلون، ولكن لأنني عملت معه عن كثب لمدة 20 عامًا ولم أر أو أسمع أي شيء يشبه هذه الادعاءات "، وأضافت شوتويل في البريد الإلكتروني. "أي شخص يعرف إيلون يعرف أنه لن يتصرف أبدًا أو يتغاضى عن هذا السلوك غير اللائق المزعوم."

في الأسبوع الماضي نشر موقع Business Insider تقريرًا يزعم أن شركة SpaceX دفعت مبلغ 250 ألف دولار لمضيفة طيران سابقة للشركة بعد أن اتهمت ماسك بفضح نفسه وعرضها عليها. منذ ذلك الحين نفى ماسك هذه المزاعم، على الرغم من أنه قال لـ Insider أن هناك "الكثير لهذه القصة" بينما وصف المقال أيضًا بأنه "مقال ناجح بدوافع سياسية".

قال ماسك لموقع Business Insider: "إذا كنت أميل إلى الانخراط في التحرش الجنسي ، فمن غير المرجح أن تكون هذه هي المرة الأولى في حياتي المهنية التي امتدت 30 عامًا".

في رسالتها الإلكترونية إلى موظفي الشركة، بعنوان "القصة الإخبارية الأخيرة" ، جادلت شوتويل بأن "كل اتهام بالتحرش يؤخذ على محمل الجد، بغض النظر عن المتورط فيه" وأن SpaceX HR تحقق في جميع الادعاءات التي تتلقاها. ولم تذكر المبلغ المزعوم وهو 250 ألف دولار. وقالت شوتويل: "لأسباب تتعلق بالخصوصية ، لن أعلق أبدًا على أي مسائل قانونية تتعلق بقضايا التوظيف".