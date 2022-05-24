شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إسبانيا تنفق 12.25 مليار يورو على صناعة الرقائق الدقيقة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو، إن الحكومة وافقت على خطة لإنفاق 12.25 مليار يورو (13.12 مليار دولار) على صناعة أشباه الموصلات والرقائق الدقيقة بحلول عام 2027، بما في ذلك 9.3 مليار يورو لتمويل بناء المصانع.

البرنامج الذى يتكون فى الغالب من أموال الاتحاد الأوروبى للإغاثة من الوباء موجه نحو الاقتصاد الرقمي والطلب الناتج عن نقص الرقائق، وقد تم تحديدها في الأصل عند 11 مليار يورو عندما أعلنها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الشهر الماضي، وقال وزير الاقتصاد كالفينو خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: "الهدف هو التطوير الشامل لقدرات التصميم والإنتاج لصناعة الإلكترونيات الدقيقة وشبه الموصلات الإسبانية ، والتي تغطي سلسلة القيمة بأكملها من التصميم إلى تصنيع الرقائق".

وأدت الزيادة غير المتوقعة في الطلب وسط الوباء ومشاكل سلسلة التوريد إلى نقص عالمي في الرقائق الدقيقة وأجبرت مجموعة واسعة من الشركات المصنعة العالمية على إبطاء الإنتاج العام الماضي ، بما في ذلك في إسبانيا حيث عطلت شركات صناعة السيارات فولكس فاجن ورينو جزئيًا خطوط التجميع.

وقالت الحكومة إن الخطة ستمول الطاقة الإنتاجية المحلية لأشباه الموصلات في طليعة (أقل من 5 نانومتر) ومتوسطة المدى (فوق 5 نانومتر) لتصنيع أشباه الموصلات باستثمارات تبلغ 9.3 مليار يورو.

وسيمول البحث والتطوير بدعم 1.1 مليار يورو و 1.3 مليار يورو لتصميم الرقائق، كما ستدعم الشركات الإسبانية في المشاريع الاستراتيجية التي تم تطويرها على المستوى الأوروبي وستنشئ صندوق رقاقة بقيمة 200 مليون يورو لتمويل الشركات الناشئة والتوسع في قطاع أشباه الموصلات الإسباني.

وأضاف كالفينو أن الافتقار إلى الدعم أو الالتزام أو الرؤية أو حتى وجود استراتيجية متماسكة كان من بين الأسباب التي أدت إلى عدم وجود صناعة الرقائق في إسبانيا حتى الآن، وقالت: "نريد أن تلعب إسبانيا دورًا ذا صلة في هذا المجال التكنولوجي ، والدور الذي تستحقه ، وتوفر الصناديق الأوروبية فرصة غير عادية".