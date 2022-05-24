شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر نظام كاميرا نموذجيا أصغر حجما للتجول الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق Street View for Google Maps قبل 15 عامًا هذا الأسبوع ، وتستفيد Google من الذكرى السنوية لإسقاط بعض التحديثات بما فى ذلك تحديث رئيسى لأجهزة خرائط التجوّل الافتراضى، وفقا لتقرير engadged.

وأكثر ما يمكن للأشخاص الاستمتاع به على الفور هو القدرة على "العودة بالزمن إلى الوراء" فى التجوّل الافتراضى باستخدام خرائط Google لنظام التشغيل Android أو iOS، وهذه الميزة متاحة على الويب منذ فترة الآن ، ولكن تتم إضافتها إلى تطبيق الخرائط لأول مرة.

ويعد الوصول إلى هذه البيانات التاريخية أمرًا سهلاً للغاية: ما عليك سوى الدخول إلى التجوّل الافتراضى والضغط فى أى مكان على الصورة للحصول على تفاصيل حول الموقع، وبعد ذلك ستجد خيار "مشاهدة المزيد من التواريخ" الذى يسحب جميع لقطات التجوّل الافتراضى الأخرى للموقع.

ومن الواضح أن هذا لن يعمل إلا فى المواقع التى تمتلك فيها Google الكثير من بيانات التجوّل الافتراضى التاريخية ، لذا فإن ما ستتمكن من العثور عليه سيختلف بشكل كبير حسب الموقع، وتقول Google إن عدد المرات التى تقوم فيها بمسح المناطق بحثًا عن التجوّل الافتراضى يعتمد على عوامل مثل مدى تكرار تغيير المنطقة ، ومدى شعبيتها ومدى صعوبة الوصول إليها.

وتم إطلاق ميزة "التجوّل الافتراضى" لأول مرة فى سان فرانسيسكو ونيويورك ولاس فيجاس وميامي ودنفر ، لذا ستحتوي هذه الأماكن على أقدم البيانات التاريخية للفضوليين.

وللمهتمين بالأجهزة التي تستخدمها Google للحصول على بيانات التجوّل الافتراضى، تعلن الشركة عن تحديث كبير لنظام الكاميرا الخاص بها.

وتقول Google أن الكاميرا الجديدة تتمتع بجميع إمكانيات الدقة والمعالجة الموجودة في سيارة التجوّل الافتراضى الكاملة ، لكنها عبارة عن جهاز يبلغ وزنه 15 رطلاً "بحجم قطة منزلية تقريبًا".

وتأمل الشركة فى أن يسهل ذلك الحصول على البيانات من المناطق غير المعينة فى العالم، وأحد الأمثلة على هذا المكان الذي أعطته Google هو غابة الأمازون.

وتلاحظ Google أن الكاميرا الجديدة لا تحتوي على ماسحات الليدار التى توجد عادةً في سيارات التجوّل الافتراضى التى تعمل فى المدن ، ولكن يمكن إضافتها عند الحاجة، وتقول Google إنه يتم اختبار نظام الكاميرا الجديد الآن وتتوقع أن يتم طرحه بالكامل فى عام 2023.

وأخيرًا، تضيف Google أربع مجموعات جديدة من صور التجوّل الافتراضى من بعض المناطق الجديرة بالملاحظة مثل أهرامات مروى فى السودان، وكاتدرائية الدومو فى ميلانو، وLes Invalides فى باريس، وعبارات سيدنى فى أستراليا.

ويُظهر Duomo على وجه الخصوص الجزء الداخلي من أكبر كاتدرائية في إيطاليا بالإضافة إلى الخارج، بينما تتوفر جولة افتراضية فى Les Invalides فى باريس، وللتحقق من هذه المواقع الجديدة قم بزيارة مدونة Google للحصول على روابط مباشرة.