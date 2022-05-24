بالصور.. تعرف إلى “MX Master 3S” الفأرة اللاسلكية المميزة من “Logitech”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مايو 2022 07:16 مساءً - منذ 52 دقيقة

أعلنت شركة Logitech عن فارة MX Master 3S، وهي فارة لاسلكية مبنية على MX Master 3. ووفقًا للشركة، توفر MX Master 3S قدرًا أكبر من اللمس والأداء والتدفق مقارنة بالإصدار السابق، إذ تم تجهيزها بمستشعر جديد.

وكما هو متوقع، يدعم هذا المستشعر البصري ما يصل إلى 8000 نقطة في البوصة، بزيادة من 4000 نقطة في البوصة مع MX Master 3. وتضيف الشركة أنه يمكنك ضبط حساسية التتبع عبر تطبيق Logi Options+. ولكن لا توجد أزرار مخصصة مسبقًا لـ DPI على MX Master 3S كما هو الحال مع الفارات الأخرى.

وعلاوةً على ذلك، قامت Logitech بتضمين “Quiet Clicks”، وهو نمط تبديل جديد تعد به الشركة لتوفير ضوضاء أقل بنسبة 90٪ للنقرات مقارنةً بـ MX Master 3 مع الاحتفاظ بإحساس النقرات الخاص بها. أيضًا، تم تزويد Logitech MX Master 3S بعجلة MagSpeed الكهرومغناطيسية التي يمكنها التمرير حتى 1000 سطر في الثانية.

وكما هو الحال مع فارات MX Master السابقة، تدعم MX Master 3S جميع أنظمة التشغيل الشائعة ويمكنها الاقتران مع ما يصل إلى ثلاثة أجهزة.

ستأتي Logitech MX Master 3S بألوان الجرافيت والرمادي الباهت، وكلاهما بقياس 124.9 × 84.3 × 51 ملم ووزن 141 جرامًا.

سيتم بيع MX Master 3S بسعر 129.99 يورو لأي لون، ومن المفترض أن يتم شحن طلبات MX Master 3S في وقت لاحق من هذا الشهر في أوروبا.