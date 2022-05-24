360 مليار دولار.. خطة استثمار جديدة لسامسونغ في تصنيع أشباه الموصلات والأدوية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مايو 2022 07:16 مساءً - أعلنت عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية “سامسونغ” عن رفع قيمة إنفاقها لدعم الأعمال التجارية المختلفة من الرقائق إلى الأدوية على مدار السنوات الخمس المقبلة.

ووفق موقع فوربس، سترفع مجموعة سامسونغ قيمة استثمارها أكثر من 30% إلى 450 تريليون وون (نحو 360 مليار دولار) حتى عام 2026.

وتعهدت المجموعة، التي تهيمن وحداتها من أمثلة شركة الإلكترونيات Samsung Electronics وشركة المستحضرات الدوائية Samsung Biologics على الاقتصاد الكوري، في بيان لها بخلق 80 ألف فرصة عمل حتى 2026، معظمها في أشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية الحيوية، وفقًا لبلومبيرغ.

ومن المتوقع أن تساعد هذه الاستثمارات على دفع عجلة النمو طويل الأجل في المجالات الاستراتيجية مثل قطاع الرقائق، كما تعهدت سامسونغ باستثمارات قوية في قطاع الأدوية الحيوية لتصل بنجاحها إلى المستوى نفسه الذي وصلت إليه أعمالها في مجال الرقائق.

لم تقدم سامسونغ، أكبر صانع لرقائق الذاكرة في العالم، تقريرًا مفصلًا عن كيفية توزيع الأرقام، إلا أنها أوضحت أن 80% من الاستثمارات ستتم في كوريا الجنوبية وأن إعلان يوم الثلاثاء يتضمن تعهدًا باستثمار 240 تريليون وون (19 مليار دولار) تم الإعلان عنه في أغسطس/ آب 2021.

لم تُدرج سامسونج بطاريات السيارات الكهربائية كمحرك للنمو المستقبلي في الإعلان.

أهمية سامسونغ في كوريا الجنوبية

تعد سامسونغ، التي يديرها سليل واحدة من أقدم وأغنى العائلات في كوريا، من الشركات الكبرى التي تضع الخطوط العريضة لخطط الاستثمار مع تولي الرئيس الجديد للبلاد منصبه. كان الرئيس يون سوك يول، الذي بدأ ولاية تستمر مدتها خمس سنوات في 10 مايو/أيار، مؤيدًا قويًا للشركات الكبرى، حيث جعلها ركيزة أساسية في خططه للنمو الاقتصادي.

تركز المجموعة اهتمامًا خاصًا على سامسونغ للإلكترونيات Samsung Electronics، التي تمثل إمبراطورية مترامية الأطراف بمليارات الدولارات تمتد عبر بناء السفن والتكنولوجيا والرعاية الصحية والتمويل.

وكشفت أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية وشاشات العرض وشرائح الذاكرة والأجهزة الاستهلاكية في العالم عن خطط العام الماضي لاستثمار 151 مليار دولار حتى عام 2030 للتعمق أكثر في صناعة الرقائق المتقدمة، بحيث يتم تخصيص الكثير من ذلك لقسم أشباه الموصلات، والذي يتوسع بسرعة في محاولة للتنافس مع شركات من أمثلة إنتل وإنفيديا.

سامسونغ للإلكترونيات

تقوم شركة سامسونغ للإلكترونيات Samsung Electronics بتصنيع مجموعة واسعة من المعدات والمنتجات الإلكترونية الاستهلاكية والصناعية مثل أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة الطرفية والشاشات وأجهزة التليفزيون والأجهزة المنزلية بما في ذلك مكيفات الهواء وأفران الميكروويف.

بلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي أبلغت عنها شركة سامسونغ للإلكترونيات للربع المنتهي في 31 مارس/آذار نحو 11.1 مليار دولار، بزيادة 51%على أساس سنوي، وهو ما كان الربح الأعلى للشركة في الربع الأول منذ 2018، بحسب رويترز.

سامسونغ للمستحضرات الدوائية

كانت شركة سامسونغ للمستحضرات الدوائية Samsung Biologics، قد أعلنت في 27 أبريل/نيسان عن نتائج مالية قوية للربع الأول من السنة المالية 2022، حيث استمرت طلبات العملاء على خدمات الشركة.

وبناء على ذلك، زادت إيرادات الربع الأول من العام الجاري 96% عن الفترة نفسها من العام السابق، بسبب التوسع في مبيعات المنتجات وزيادة أسعار الصرف.

وبلغ الربح التشغيلي للربع الأول من العام الجاري 176.4 مليار وون كوري (14 مليون دولار)، بزيادة 137% عن الفترة نفسها من العام السابق بسبب النمو المطرد في المبيعات وزيادة معدل التشغيل في المصنع.