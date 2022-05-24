شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إقبال متميّز على متجر التطبيقات الروسى الجديد فى أول أسبوع من إطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على متجر التطبيقات الروسي الجديد NashStore أن المتجر شهد إقبالا ممتازا من قبل المستخدمين في الأسبوع الأول من عمله حسبما نقلت البيان الإماراتية.

وأشارت شركة "Digital Platforms" الروسية المطورة للتطبيق إلى "أن المتجر الجديد شهد في الأسبوع الأول من إطلاقه شهد إقبالا ممتازا، حيث قام بتسجيل الدخول إليه أكثر من 657 ألف مستخدم، كما قام المطورون بتحميل وإرسال أكثر من 5 آلاف تطبيق ليتم التحقق منها لتعمل مع المتجر، وتم التحقق من 1500 تطبيق تقريبا".

وتبعا للمعلومات المتوفرة لدى "روسيا اليوم"، فإن المستخدمين وخلال الأسبوع الأول من عمل المتجر قاموا باستخدامه نحو 1.3 مليون مرة لتحميل العديد من التطبيقات، منها تطبيقت كـ: 2Gis، و RuTube، VTB Online، و SberMarket، و AlfaBank وغيرها.

ومن جهته، قال مدير المشاريع في شركة Digital Platforms، فلاديمير زيكوف "نقوم باستمرار بتحديث لوائح التطبيق في متجرنا الرقمي وندعو المطورين الذين لم يضيفوا تطبيقاتهم بعد إلى متجرنا لإضافة تلك التطبيقات، ومستمرون في إضافة خدمات جديدة للمتجر".

وكانت شركة Digital Platforms قد أعلنت عن نيتها إطلاق متجر جديد للتطبيقات في مارس الفائت بعد أن فرضت بعض الشركات ومتاجر التطبيقات الأجنبية قيودا على التطبيقات والبرمجيات الروسية، وأشارت الشركة حينها إلى أن المطورين باشروا العمل على تطوير خدمات متنوعة للمتجر منها خدمات للدفع الإلكتروني عبر بطاقات Mir المصرفية.

وفي التاسع من مايو الجاري أعلنت الشركة عن فتح باب التسجيل للمطورين بالنسبة لمتجرها، وبعد أسبوع تقريبا بات المتجر متاحا للمستخدمين.