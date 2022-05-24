شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تعلن توفير خدمة الإنترنت Starlink لـRVs دون انتظار أطباق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة SpaceX عن خدمة الإنترنت Starlink for RVs وقالت أن الوقت الحالى لا توجد قائمة انتظار للأطباق.

كما تقول سبيس إكس على موقعها على الإنترنت: "فى الوقت الحالى لا توجد قائمة انتظار وسيتم شحن جميع الطلبات بعد وقت قصير من تقديم الطلب، وفقا لتقرير digitartlend.

ومع توقع تدفق الطلبات لا يمكن لـ SpaceX أن تعد بتسليم سريع لفترة طويلة، وتضيف الشركة "العرض يخضع لتوافر الشبكة والمعدات."

وتقول SpaceX إن خدمة RV الجديدة ستكون مثالية لأولئك الذين يريدون الاتصال بالإنترنت معهم عندما ينطلقون على الطريق، ويتم الاستشهاد بمغامرات RV ورحلات التخييم في عطلة نهاية الأسبوع والإقامة في المنازل الثانية كحالات نموذجية حيث تكون الخدمة الجديدة مفيدة.

وسيتعين على المشتركين فى خدمة Starlink RV دفع 599 دولارًا للطبق و135 دولارًا شهريًا للاتصال بالإنترنت، مقارنةً بتكلفة الخدمة السكنية القائمة منذ فترة طويلة فإن تكلفة الأجهزة هي نفسها بينما تبلغ الرسوم الشهرية 110 دولارات.

ويوفر Starlink for RVs أيضًا القدرة على إيقاف الخدمة وإلغاء إيقافها مؤقتًا مما يسمح للمستخدمين بتخصيص خدمتهم وفقًا لاحتياجات السفر الفردية الخاصة بهم وبالتالى التحكم بشكل أفضل فى إنفاقهم.

ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها على سبيل المثال ، سيعمل النطاق العريض من Starlink فقط حيث توفر SpaceX تغطية إنترنت نشطة أيضًا، ولا يتوفر الاتصال أثناء حركة السيارة (على الرغم من أن بعض العملاء المصممين قد جعلوا ذلك يحدث على ما يبدو)، على الرغم من أن SpaceX تعمل على إضافة هذا إلى الخدمة.

كما ستقدم Starlink for RVs "أفضل خدمة جهد" أو بمعنى آخر سيتم إلغاء ترتيب أولويات موارد الشبكة مقارنة بخدمات Starlink الأخرى ، والتي تقول SpaceX إنها ستؤدي إلى "تدهور الخدمة وسرعات أبطأ في المناطق المزدحمة وأثناء ساعات الذروة.

ويضيف أن "السرعات المعلنة والاستخدام غير المنقطع للخدمة غير مضمونين" خلال ساعات الذروة موضحًا أن تدهور الخدمة سيكون أكثر شدة في المناطق المدرجة على أنها مواقع "قائمة الانتظار" (لخدمة Starlink العادية) والتي يمكن عرضها على خريطة توفر Starlink .

وباختصار يمكن للعملاء توقع سرعات تنزيل تتراوح بين 5 ميجابت في الثانية و 100 ميجابت في الثانية عند تمديد الخدمة ، مقارنةً بسرعات تتراوح بين 50 ميجابت في الثانية و250 ميجابت في الثانية مع الخدمة العادية.

وأطلقت Starlink مؤخرًا خدمة Residential + Portability (R + P) ، والتي تختلف قليلاً عن Starlink for RVs، وتقول SpaceX إن R + P مثالي للعملاء الذين يسافرون بضعة أشهر في السنة، مع إمكانية استخدام نفس الطبق.

ويمكن لعملاء Starlink الحاليين إضافة إمكانية النقل مقابل 25 دولارًا إضافيًا شهريًا بالإضافة إلى رسوم الإقامة الشهرية البالغة 110 دولارات فى عنوان الخدمة السكنية، ويمكن للعملاء المتنقلين الوصول إلى سرعات الإنترنت القصوى ولكن على غرار RV ، يمكن أن تحدث سرعات أبطأ في المناطق المزدحمة وخلال ساعات الذروة.

والجدير بالذكر أنه لا تتوفر إمكانية إيقاف مؤقت مع R + P.

ويمكن للعملاء تجربة Starlink للمركبات الترفيهية لمدة تصل إلى 30 يومًا، إذا لم يكن العملاء راضين عن الخدمة وتقدم SpaceX استردادًا كاملاً لتكاليف الأجهزة.

ويتم تشغيل خدمة الإنترنت Starlink من SpaceX بواسطة شبكة من حوالي 2000 قمر صناعى فى مدار أرضى منخفض وفى وقت سابق من هذا العام، قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس إن ستارلينك لديها حاليًا أكثر من 250 ألف عميل فى حوالى 25 دولة مع ظهور المزيد عبر الإنترنت هذا العام.