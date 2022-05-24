شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تطلق اشتراكات تشبه Twitch فى الإصدار التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت "تيك توك"، عن برنامج يتيح للمشاهدين الدفع للاشتراك في بث مباشر محدد يريدون دعمه، يُدبلج الاشتراك المباشر ، فهو يمنح المعجبين الوصول إلى الامتيازات مثل الدردشة الخاصة بالمشتركين فقط، والعواطف الخاصة بمنشئ المحتوى والشارات التي تميزهم عن غير المشتركين. سيتم إطلاقه في مرحلة تجريبية في 26 مايو، وفقًا لما تم نشره على صفحة TikTok Live Creator.

نشرت هذه الصفحة أيضًا مقاطع فيديو من عدة منشئي محتوى يعلنون أنهم جزء من البرنامج ويعلنون عن الفوائد المحتملة لمتابعيهم. في حين أن الملصقات المخصصة لمحادثات البث المباشر وفرصة المشاركة في الدردشات المخصصة للمشتركين فقط هي على الأرجح أكبر عامل جذب للمشاهدين، فقد لاحظ عدد قليل من المبدعين أنهم متحمسون أيضًا للحصول على "دخل شهري يمكن التنبؤ به" ، كما يوضح مقطع الفيديو التوضيحي لـ TikTok.

كان كسب المال مباشرة من تيك توك (كما هو الحال في دون الحاجة إلى عقد صفقات الرعاية الخاصة بك) أمرًا صعبًا بعض الشيء تاريخيًا حسبما نقل موقع The verege عن TechCrunch.

لم يكن الأمر كذلك حتى وقت سابق من هذا الشهر عندما أعلنت الشركة أنها ستبدأ في مشاركة جزء من أرباح الإعلانات مع منشئي المحتوى المؤهلين. يمكن أيضًا لمنشئي البث المباشر الذين كانوا جزءًا من برنامج منشئ المحتوى تلقي "هدايا" أو نصائح من المشاهدين، والتي تتخذ شكل عملة داخل التطبيق يمكن استبدالها بأموال حقيقية.

مع الاشتراكات يجب أن يكون الأمر بسيطًا نسبيًا - تتم محاسبة المشاهدين كل شهر ، وتذهب هذه الأموال إليك (لم يقل TikTok ما إذا كان سيتطلب اقتطاعًا).

من المحتمل أن يكون هذا النوع من البرامج مألوفًا لمستخدمي Twitch، حيث يحتوي على برنامج اشتراك مشابه جدًا.

وفقًا لـ TechCrunch ، سيكون سعر اشتراكات TikTok Live "مشابهًا" لحزم Twitch ، والتي تبدأ من 4.99 دولارًا شهريًا (على الرغم من وجود مستويات تصل إلى 24.99 دولارًا في الشهر).

وفقًا لمنشور إعلان TikTok ، يجب أن يكون عمرك 18 عامًا أو أكثر لعرض أو شراء اشتراك مدفوع ، ولا يمكن لمنشئي المحتوى تقديم اشتراكات إلا إذا كان لديهم ما لا يقل عن 1000 متابع. (للحصول على مشتركين في Twitch ، يجب أن تكون شريكًا أو تابعًا ، ولكل منهما مجموعة المتطلبات الأساسية الخاصة بهما.) كما تقول الشركة أيضًا، في الوقت الحالي أن البرنامج متاح فقط بالدعوة.