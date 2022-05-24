شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قانون وسائل التواصل الاجتماعى فى فلوريدا يثير الجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت محكمة استئناف أمريكية إن حظر فلوريدا على قدر كبير من الاعتدال في وسائل التواصل الاجتماعي ينتهك على الأرجح التعديل الأول، مما أدى إلى مواجهة قانونية حول حقوق التعبير على الشبكات الاجتماعية.

وأيدت محكمة الاستئناف بالدائرة الحادية عشرة معظم أمر محكمة سابق يحظر SB 7072 في فلوريدا أثناء سير الدعوى. إنه يتناقض بشكل مباشر مع حكم صدر مؤخرًا بشأن حظر الاعتدال المماثل في تكساس، مما أدى إلى حدوث انقسام يمكن للمحكمة العليا التدخل لحلّه.

يركز حكم الدائرة الحادية عشرة على ما إذا كان قانون فلوريدا - الذي يقيد بشدة عمليات التعليق والتحقق من الحقائق وإزالة المحتوى الذي يشمل المرشحين السياسيين والمؤسسات الإعلامية - ينتهك التعديل الأول بشكل معقول.

يصف دفاع فلوريدا عن القانون منصات الويب على أنها مساحات عامة شبه حكومية أو "شركات اتصالات عامة" تشبه شركة الهاتف، مما يجعل مكالمات الاعتدال (في مجالها المنطقي) غير مؤهلة للحماية من التعديل الأول. لا يوافق الحكم الذي أصدره قاضي الدائرة كيفين نيوسوم حسبما نقل موقع The verege.

"المنصات هي مؤسسات خاصة، وليست كيانات حكومية (أو حتى شبه حكومية)" ، حسب رأي Newsom. "لا أحد لديه حق مكتسب في إجبار النظام الأساسي على السماح له بالمساهمة في محتوى الوسائط الاجتماعية أو استهلاكه".

وتقرر المحكمة أيضًا أن "منصات وسائل التواصل مساحات رقمية تعمل على رعاية المجتمع بشكل نشط من خلال إنشاء شروط الخدمة وتحديد كيفية تقديم المحتوى وتحديد أولوياته، على حد تعبير Newsom ، "عندما تزيل منصة ما بشكل انتقائي ما تعتبره خطابًا سياسيًا أو محتوى إباحيًا أو معلومات مضللة تتعلق بالصحة العامة، فإنها تنقل رسالة وبالتالي تشارك في" الكلام "بالمعنى المقصود في التعديل الأول".

كما يوضح مايك مازنك من Techdirt، فإن الحكم يمزق الكثير من المنطق القانوني الذي تدعمه المحاولات المحافظة لتقييد الإشراف على محتوى الشبكة الاجتماعية.

وجدت الدائرة الحادية عشرة أن معظم أحكام القانون، بما في ذلك حظره على الإشراف على المحتوى ، يجب أن تظل محظورة بأمر من المحكمة الابتدائية. لم يكن مطلوبًا للحكم على أحد أغرب أحكام القانون، وهو إعفاء للشركات التي تدير منتزهًا ترفيهيًا - لأنه تم إلغاء هذا الجزء من القانون ردًا على انتقاد ديزني لقانون فلوريدا.

ولا يلغي حكم المحكمة الحادية عشرة بعض أجزاء الأمر القضائي السابق الذي لا يتضمن تقييدًا مباشرًا للاعتدال ، مما يسمح لأجزاء من القاعدة بأن تصبح سارية المفعول أثناء استمرار الدعوى.

ويتضمن ذلك القواعد التي تتطلب من المواقع الكشف عن التغييرات التي تطرأ على شروط الخدمة وتقديم معلومات حول عدد الأشخاص الذين شاهدوا جزءًا معينًا من المحتوى. (لا يحظر الحكم بشكل خاص قاعدة إفشاء مرهقة من شأنها أن تجعل المنصات تقدم "مبررًا شاملاً" لأي قرار اعتدال.) وصف المدعي العام لولاية فلوريدا آشلي مودي هذه الأقسام بأنها انتصار على تويتر ، قائلة إن المحكمة "اعترفت بسلطة الدولة لكبح جماح شركات التواصل الاجتماعي ".

ويضع القرار الدائرة الحادية عشرة على خلاف مع الدائرة الخامسة - التي ألغت مؤخرًا كتلة محكمة أدنى من Texas HB 20 دون تفسير. يحتوي HB 20 على اختلافات طفيفة عن قانون فلوريدا، ولكنه متساوٍ (أو ربما أكثر) شامل، حيث يحظر أي نوع من الاعتدال بناءً على "وجهة نظر" المستخدم ويمنع نظريًا خدمات الويب من التوقف عن العمل في تكساس. كذلك اقترح القضاة أن الشبكات الاجتماعية لا تختلف عن مزودي خدمة الإنترنت أو شركة الهاتف.