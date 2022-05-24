بعد غياب لعامين.. لعبة “فورتنايت” تعود لأجهزة أبل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مايو 2022 01:09 مساءً - أعلنت شركة Nvidia المطورة للعبة الفيديو الشهيرة Fortnite أن اللعبة متاحة الآن لمستخدمي أنظمة ios على أجهزة أبل.

ووفق موقع “أبل دبليو دي” يمكن لمستخدمي أجهزة أبل استخدام اللعبة عبر متصفح سفاري، وذلك من خلال خدمة الألعاب GeForce NOW، مع توفيرها بمجموعة من التحسينات.

يأتي ذلك بعد أن سبق أن أزالت أبل لعبة Fortnite من متجر تطبيقاتها الإلكتروني، وذلك لمخالفة اللعبة لسياسة المتجر الإلكتروني لتطبيقات الشركة.

وبسبب هذه المخالفات، لم تكن اللعبة متاحة لمستخدمي أجهزة أبل منذ أغسطس/آب عام 2020 الماضي.

جدير بالذكر أن خدمة الألعاب GeForce NOW هي من خدمات الألعاب السحابية المتاحة للاستخدام على أكثر من نظام تشغيل مختلف، وتعتبر من خدمات الألعاب المدفوعة، وتتاح بإشتراك شهري بنحو 10 دولارات.

حكاية لعبة جمعت لأوكرانيا 144 مليون دولار

وتعتزم استوديوهات “إبيك غايمز” الأمريكية سداد 144 مليون دولار من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، لدعمها بعد أزمتها الأخيرة مع روسيا.

ويوازي المبلغ المرصود (144 مليون دولار) إجمالي الأرباح التي حققتها لعبتها الشهيرة “فورتنايت” خلال الأسبوعين الماضيين، وفق بيان نُشر أمس الإثنين.

وكان القائمون على اللعبة، التي يشارك بها أكثر من 350 مليون مستخدم حول العالم، تعهدوا بدفع الأرباح التي تجنيها بين 20 مارس/آذار و3 أبريل/نيسان “لمصلحة ضحايا الحرب في أوكرانيا”.

وساهمت “إكس بوكس” (من “مايكروسوفت”) بهذا المبلغ مع أرباحها المحققة من لعبتها الشهيرة “باتل رويال” التي طُرح موسمها الجديد في 20 مارس/آذار الماضي.

أين تذهب أموال مساعدات الألعاب؟

ستصب هذه الأموال لمصلحة جمعيات دولية عدة بينها اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأوقعت الحرب في أوكرانيا آلاف القتلى وأرغمت نحو 4.2 مليون أوكرانيًا على النزوح، يشكل النساء والأطفال 90% منهم، منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية خلال 24 فبراير/شباط الماضي.

وحشدت شركات كثيرة أموالا لدعم الجهود الإنسانية في أوكرانيا وأوروبا الشرقية، بينها استوديوهات ألعاب الفيديو كـ”ريوت غايمز” مطورة لعبة “ليغ أوف ليجندز” التي حشدت 5.4 مليون دولار.

وتدر لعبة “فورتنايت” المحمّلة مجانا، إيرادات بمليارات الدولارات بفضل شراء اللاعبين عناصر إضافية لشخصياتهم بينها خصوصا ملابس وإكسسوارات.

واستحالت اللعبة سريعا ظاهرة عالمية، لدرجة أن بعض المواجهات تستقطب ملايين المتابعين مباشرة.