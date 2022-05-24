شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا علقت وكالة ناسا جميع عمليات السير الروتينية فى الفضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو وكالة الفضاء ناسا، بعد العثور على الماء في خوذة رائد فضاء ، تعليق جميع عمليات السير في الفضاء ، باستثناء عمليات السير في الفضاء الأكثر إلحاحًا.

وتم العثور على الماء في الخوذة التي كان يرتديها رائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ماتياس مورير بعد عملية سير في الفضاء في 23 مارس، حسبما أفاد موقع Space، وأبلغ ماورر عن حوالي 20 إلى 25 سم من الماء في طبقة رقيقة جدًا تغطي السطح الداخلي للخوذة.

وعلى الرغم من أن البدلة أحيانًا تولد القليل من الماء، إلا أن "هذا كان بعيدًا قليلاً عما تواجهه تجربتنا العادية، لقد كانت كمية المياه على وجه التحديد هي التي لفتت انتباهنا"، قالت دانا ويجل، نائبة مدير برنامج المحطة في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن ، خلال مؤتمر صحفي هذا الأسبوع.

وقال مسؤولو الوكالة إنهم سيجرون تقييمًا لبدلات الفضاء الخاصة بوحدة التنقل خارج المركبة (EMU) ، والتي ستعود إلى الأرض في يوليو، وقال التقرير إن هذا يعني أن رواد الفضاء لن يكونوا قادرين على الخروج لأداء أنشطة خارج المركبة (EVAs) لعدة أشهر ما لم تكن هناك حاجة ملحة لإجراء إصلاحات في محطة الفضاء الدولية.

وقال ويجل: "إلى أن نفهم بشكل أفضل ما هي العوامل السببية التي ربما كانت خلال نشاط النشاط خارج المركبة الأخير مع الاتحاد النقدي الأوروبي، فإننا لن نذهب إلى EVA الاسمي".

وفي الوقت نفسه، حملت مهمة SpaceX's Crew-4 الأخيرة واختبار الطيران المداري 2 غير المأهول التابع لشركة Boeing المزيد من منصات امتصاص الخوذة إلى المختبر المداري. قال ويجل إن ذلك قد يساعد في حالة احتياج رواد الفضاء لإصلاح شيء ما في الفضاء قبل انتهاء التحقيق.

وقال ويجل: "لدينا ضمادات تكميلية ... نوع رفيع جدًا من الضمادات الماصة التي يمكننا وضعها داخل الخوذة"، "أحدهما باتجاه الجزء الخلفي من سماعة رأس الطاقم، والآخر عبارة عن رباط يرتفع فوق الرأس. فقاعة الخوذة. وهذا من شأنه أن يوفر بعض التخفيف ".

ومع ذلك، فهذه ليست الحادثة الأولى التي يتم فيها تعليق السير في الفضاء بسبب تسرب المياه بشكل غير متوقع، حيث حدث ذلك لأول مرة في يوليو 2013، عندما عانى رائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية لوكا بارميتانو من تسرب شديد للمياه انتهى بتغطية معظم وجهه.

وقال التقرير إن سيره في الفضاء مع كريس كاسيدي من ناسا قد قطع بسبب حجم المياه الذي أبلغ عنه بارميتانو ، بعد حوالي ساعة من بدء العمل.