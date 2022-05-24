شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريم Clearview AI 7.5 مليون جنيه إسترلينى ومطالبته بحذف بيانات التعرف على الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تغريم Clearview AI مبلغ 7.55 مليون جنيه إسترليني (9.5 مليون دولار) من قبل هيئة مراقبة الخصوصية فى المملكة المتحدة لإزالتها بشكل غير قانونى صور الوجه لسكان المملكة المتحدة من وسائل التواصل الاجتماعى والويب، وفقا لتقرير digitartlend.

كما أُمر بالتوقف عن الحصول على بيانات المقيمين فى المملكة المتحدة وحذف أى بيانات سبق جمعها، وقال مفوض المعلومات البريطانى جون إدواردز فى بيان: "لا تتيح الشركة التعرف على هؤلاء الأشخاص فحسب، بل تراقب بشكل فعال سلوكهم وتقدمها كخدمة تجارية وهذا غير مقبول".

وفتح مكتب مفوض المعلومات فى المملكة المتحدة (ICO) تحقيقًا مشتركًا مع أستراليا بشأن Clearview AI في عام 2020 ، وأصدر غرامة أولية قدرها 17 مليون جنيه إسترليني (21.4 مليون دولار) ضد الشركة فى أواخر العام الماضى.

وفى ذلك الوقت، أشار المكتب إلى أن "قاعدة بيانات Clearview AI Inc من المرجح أن تتضمن بيانات عدد كبير من الأشخاص من المملكة المتحدة وربما تم جمعها دون علم الناس من المعلومات المتاحة للجمهور على الإنترنت بما فى ذلك منصات وسائل التواصل الاجتماعى.

وفى إصدار أمر قضائى نهائى، أشار ICO إلى أن الشركة على مستوى العالم جمعت بشكل غير قانونى أكثر من 20 مليار صورة وجه لقاعدة بياناتها.

وقالت الشركة: "على الرغم من أن Clearview AI لم تعد تقدم خدماتها للمنظمات البريطانية ، إلا أن الشركة لديها عملاء في بلدان أخرى ، لذلك لا تزال الشركة تستخدم البيانات الشخصية للمقيمين في المملكة المتحدة".

وتبيع Clearview AI تطبيقًا يمكن استخدامه لتحميل صورة لشخص ما، ثم حاول التعرف عليه من خلال التحقق من قاعدة البيانات الخاصة به.

وتم استخدام البيانات من قبل الآلاف من وكالات إنفاذ القانون العامة، على الرغم من أن التكنولوجيا تقع فى منطقة قانونية رمادية.

وأرسل كل من Twitter وGoogle وYouTube رسائل وقف وكف إلى الشركة، زاعمين أنها تنتهك شروط الخدمة الخاصة بهم.

كما طالب Facebook أيضًا بأن تتوقف Clearview عن تجريف بياناتها، وتلقت الشركة شكاوى من مجموعات الخصوصية في أوروبا ، وفُرضت غرامة قدرها 20 مليون يورو في إيطاليا.

وفى الولايات المتحدة، رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكى دعوى قضائية ضد كليرفيو لانتهاكه قوانين ولاية إلينوى.

وقامت الشركة مؤخرًا بتسوية هذه الدعوى من خلال الموافقة على تقييد استخدام قاعدة البيانات الخاصة بها في إلينوى، على الرغم من أنها ستستمر فى توفيرها للوكالات الفيدرالية والولايات الأخرى.

من الجدير بالذكر أن، شركة كلير فيو هي شركة أمريكية للتعرف على الوجه، تقدم برامج للشركات، وتطبيق القانون، والجامعات، والأفراد، وتطابق خوارزمية الشركة وجوهًا مع قاعدة بيانات تضم أكثر من 20 مليار صورة مفهرسة من الإنترنت ، بما في ذلك تطبيقات الوسائط الاجتماعية