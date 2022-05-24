شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تهدف اليابان إلى أن تصبح قوة فضائية بمساعدة الولايات المتحدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الفضاء مجال رئيسي لتعاون اليابان مع الولايات المتحدة، أقرب حليف لها، وسط تصاعد التوترات مع الصين المتزايدة الحزم، والتي تهدف هي نفسها إلى أن تصبح قوة فضائية.

وقالت طوكيو إنها تأمل في وضع أحد روادها على سطح القمر- الأول غير الأمريكي - في النصف الأخير من عشرينيات القرن الماضي كجزء من برنامج Artemis التابع لناسا لإعادة البشر إلى القمر.

وتعد اليابان لديها برنامج فضائي واسع النطاق، يركز بشكل أساسي على تطوير منصات الإطلاق والمسابر الفضائية، لكنها لا تملك برنامج طيران بشري واعتمدت على الولايات المتحدة وروسيا لنقل روادها إلى الفضاء، حيث زار المزيد من اليابانيين محطة الفضاء الدولية بخلاف مواطني الولايات المتحدة وروسيا.

ومن المحتمل أن يتم التعاون في مجال الفضاء خلال اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو، يزور بايدن طوكيو هذا الأسبوع كجزء من أول رحلة آسيوية له منذ توليه منصبه.

وترحب الولايات المتحدة بطموحات اليابان واستثماراتها في مجال الفضاء بينما تحاول البقاء في صدارة الصين في سباق فضاء جديد محتمل. تخطط بكين لإكمال أول محطة فضائية لها بحلول نهاية هذا العام.

وأعادت وكالة الفضاء اليابانية، جاكسا، العام الماضي فتح باب التوظيف لرواد الفضاء لأول مرة منذ أكثر من عقد لإحياء مجموعتها من رواد الفضاء المسنين، ومن المقرر أن تساعد اليابان وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) في بناء وحدة الموئل الرئيسية للبؤرة الاستيطانية القمرية التي تخطط لها الولايات المتحدة، Gateway ، والتي سيتم استخدامها في عمليات الهبوط على سطح القمر.

وقامت اليابان أيضًا ببناء وحدة تجربة Kibo في محطة الفضاء الدولية وتم نقل بعثات إعادة الإمداد إلى الفضاء بواسطة صواريخ الإطلاق الثقيلة.

كما تهدف اليابان أيضًا إلى تنمية مشهد بدء التشغيل في مجال الفضاء مع الشركات بما في ذلك شركة إزالة الحطام الفضائي Astroscale و Ispace، التي تعمل على تطوير مركبات الهبوط والمركبات الجوالة لاستكشاف القمر.