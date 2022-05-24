شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Pixel 6a وأيفون 7 بلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل مؤخرًا عن هاتفها Pixel 6a الجديد، حيث يعد الهاتف الجديد من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها فى فئة الهواتف منخفضة التكلفة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف أيفون 7 بلس ، كما يلى:

هاتف Pixel 6a

الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

دقة الشاشة: بدقة 2400× 1080بيكسل.

الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: أندرويد 12.

الكاميرا الخلفية:كاميرا 12.2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل.





هاتف أيفون 7 بلس

نظام التشغيل: iOS 11.

مساحة الشاشة: شاشة 5.5 بوصة.

دقة الشاشة: 1080×1920 ميجابيكسل.

الكاميرا الخلفية :"12" ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية: 7 ميجا بيكسل.

المعالج: Apple A10 .

الرامات: 3 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية: 64 جيجا بايت.

البطارية: 2900 مللى أمبير.