شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق نسخ جديدة من مكبر الصوت الذكي HomePod والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محلل أبل الشهير Ming-Chi Kuo ، أن شركة أبل تعمل على إطلاق نموذج جديد من مكبر الصوت الذكي HomePod، وفي تغريدة، قال Kuo إنه من المتوقع أن تطلق أبل إصدارًا جديدًا من HomePod إما في وقت لاحق من هذا العام أو في الربع الأول من عام 2022.

ومع ذلك، قال Kuo أنه "قد لا يكون هناك الكثير من الابتكار في تصميم الأجهزة"، وترددت شائعات بأن أبل كانت تعمل على HomePod مع شاشة - تجمع وظائف iPad ومكبر صوت ذكي معًا.

وقال Kuo في تغريدته أيضًا أن "مكبرات الصوت الذكية هي بلا شك أحد العناصر الأساسية للنظام البيئي المنزلي، لكنني أعتقد أن أبل لا تزال تكتشف كيفية النجاح في هذا السوق."

ولقد كافحت شركة أبل إلى حد ما في سوق السماعات الذكية، وسيكون مكبر الصوت المزود بشاشة عرض هو الخطوة المحتملة التالية لشركة أبل حيث تقدم Amazon العديد من مكبرات الصوت الذكية للشاشة وكذلك يفعل Google.

وتشير تغريدة Kuo إلى أن أبل قد تؤخر مكبر صوت ذكي بشاشة، لكن هذا يعني أنه يمكن أن تقدم أبل مفاجأة، لكننا قد نرى HomePod جديدًا في كلتا الحالتين لأنه مضى بعض الوقت منذ أن قامت أبل بتحديث تشكيلة مكبرات الصوت الذكية الخاصة بها.