شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدان روسيان يفحصان مركبة "ستارلاينر" الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فحص رائدا الفضاء الروسيان، أوليج آرتيميف ودينيس ماتفييف مركبة "ستارلاينر" الأمريكية الجديدة التي التحمت السبت 21 مايو بالمحطة الفضائية الدولية حسبما نقلت RT.

أفاد بذلك، أوليج آرتيميف، بصفته مراسلا لوكالة "تاس" الروسية على متن المحطة الفضائية الدولية.

مركبة Starliner تلتحم بمحطة الفضاء الدولية لأول مرة

وحسب، أرتيميف، فإن الرائديْن الروسيين فحصا المركبة كلها وتأكدا من جاهزية دليل حالة انعدام الوزن وروبوت على هيئة الإنسان "روزي روكيتير" الذي من شأنه قياس الضغط الذي سيتحمله لاحقا رواد الفضاء وذلك باستخدام 15 مستشعرا.

يذكر أن مركبة "ستارلاينر" التابعة لشركة "بوينج" الأمريكية التحمت في 21 مايو مع المحطة الفضائية الدولية، وقامت قبل ذلك بعدة مناورات خطيرات، وقد واجهت المركبة أثناء الالتحام بعض المشاكل التقنية، بما في ذلك تلك التي تتعلق بوحدة الالتحام.

وكان مدير عام "روس كوسموس"، دميتري روجوزين قد هنأ الأمريكيين بنجاح الالتحام ولفت انتباه "بوينج" إلى أن الشركة يتوجب عليها العمل طويلا على حل مشاكل تقنية قد سجلت أثناء الالتحام، الأمر الذي يثير القلق حول أمان الرحلات الفضائية لتلك المركبة.

وأعاد إلى الأذهان أن روسيا تنتهي من تصنيع مركبة "أوريول" القمرية ونسختها الخفيفة "أورليونوك".