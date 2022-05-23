شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أندرويد 11 مثبت على أكثر من 28.3٪ من إجمالي الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن أندرويد 11 التابع لشركة جوجل هو الإصدار الأكثر انتشارا من أندرويد، حيث تم تثبيته على أكثر من 28.3 ٪ من إجمالي هواتف أندرويد، وفقًا للتقرير.

وقامت Google بتحديث مخططها الذي يوضح النسبة المئوية لأجهزة أندرويد التي تعمل بإصدارات مختلفة من نظام التشغيل ، ولكن لا توجد حتى الآن تفاصيل حول معدل اعتماد أندرويد 12 ، وفقًا لتقارير 9To5Google.

ووفقًا لبيانات التوزيع الجديدة لعام 2022 ، فإن الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 11 والإصدارات الأحدث تشكل الآن أكبر شريحة فردية من الفطيرة بنسبة 28.3٪ ، ارتفاعًا من 24.2٪.

وقال التقرير إن هذا ليس مفاجئًا بصراحة ، نظرًا لشعبية أجهزة Samsung وكيف تحافظ الشركة على تحديث أجهزتها ذات الأسعار المعقولة ، حتى أندرويد 12، ولمطابقة ذلك ، تقلصت حصة الأجهزة التي لا تزال تعمل بنظام أندرويد 10 إلى 23.9٪ مقابل 26.5٪ في نوفمبر.

كما شهد كل إصدار أقدم من أندرويد انخفاضًا مشابهًا في الاستخدام ، حيث انخفض استخدام Jelly Bean الآن إلى أقل من نصف في المائة، ومن المحتمل أن يكون عدم وجود إحصاءات أندرويد 12 في هذا المخطط الأخير مرتبطًا بالغرض المقصود منه لمطوري أندرويد ، وفقًا للتقرير.