مميزات ساعة HW22 Pro الذكية – شبيهة Apple Watch

ساعة HW22 Pro من الساعات التي وقعتتحت رادارنا في الآونة الأخيرة، لفت انتباهنا تشابهها الكبير مع ساعة Apple Watch لذلك بدأنا بالبحث عن مميزاتها، سنتناول الساعة في هذا المقال من ناحية التصميم كبداية وسنتحدث عن السوفتوير الخاص بها والتطبيق الذي يربطها، كذلك عن مميزاتها والمستشعرات وسنحاول ان نجمع كل شيء تحت بند السعر، تابع معنا ان كنت من المهتمين بالساعات الذكية.

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تصميم HW22 Pro

كما قلنا الساعة شبيهة بالـApple Watch، هي مطابقة لها تقريبًا شديدة الشبه بها، لدرجة انك يمكن ان تخطئ وتظن انها Apple Watch، التصميم نفس التصميم المربع بالشاشة المنحنية عند الأطراف، مع وجود التاج الـCrown الدائري الذي تستعمله في التقليب بين التطبيقات موجود أيضًا، وزر واحد كبير بتصميم مستطيل أيضًا، حتى الـStraps الخاصة بها (الأساور) مشابهة ومطابقة لتلك الموجودة في Apple Watch، بالأسفل تجد المستشعرات بنفس تصميم ساعة Apple كذلك، وأخيرًا الساعة مقاومة للماء والغبار بمعيارية IP67.

سوفتوير وتطبيق HW22 Pro

من ناحية السوفتوير فنحن نتحدث عن سوفتوير مخصص للساعة كذلك، ليست بنظام Wear OS او ما شابه ذلك لكنها بنظام مخصص بها، النظام مشابه أيضًا لذلك الموجود في ساعة Apple، بنفس الأيكونات ونفس تصميم القوائم، النظام به امكانية استقبال الرسائل والاشعارات المختلفة من الهاتف على الساعة، يدعم اللغة العربية، يمكنك استقبال المكالمات والإتصال هاتفيًا من خلال الساعة، طبعًا تعمل الساعة هنا كسماعة بلوتوث للهاتف لا أكثر، مع وجود مميزات أخرى كوجود آلة حاسبة والتقويم وأيضًا امكانية معرفة الطقس و وجود منبه وStopwatch، مع امكانية التحكم في الأغاني وتغيير الصوت، كل ذلك يتم ادارته من قبل تطبيق RDFit الذي يحمل تصميمًا جيدًا ويبدو مميزًا جدًا وهو متوفر على Google Play Store لكن لا يتوفر على App Store مما يعني ان الساعة تدعم نظام Android فقط.

مستشعرات ساعة HW22 Pro

الساعة تحمل نفس المستشعرات الموجودة في أي ساعة ذكية، لديك مستشعر نبضات القلب ومستشعر نسبة الأكسجين في الدم بالإضافة الى مستشعر الخطوات، يمكن للساعة معرفة معدل نبضات قلبك بشكل شبه دقيق وكذلك نسبة الأكسجين في الدم، تقول تجارب المستخدمين بأن القراءات قريبة من الواقع وان المستشعرات تعمل فعلًا ليست مستشعرات وهمية كساعات ذكية كثير رخيصة لا تقدم تجربة المستشعرات بشكل جيد، من مواصفات ساعة hw22 pro انها تدعم قياس ضغط الدم لكن لا أثق في هذه النقطة بشكل كامل خاصة ان قياس ضغط الدم يعتمد على الضغط على الذراع بشكل حقيقي فلا ساعة ذكية قد تقدم هذه التجربة بشكل دقيق.

بطارية ساعة HW22 Pro

الساعة ليست بأطول عمر بطارية ممكن، هي ببطارية تصمد لـ5 أيام بحد أقصى، هذا الرقم قليل مقارنة بساعات أخرى او مقارنة بالـSmart bands الموجودة معها في نفس الفئة، لكن إجمالًا فـ5 أيام من عمر البطارية رقم جيد جدًا ان كنت من الناس الذين يحملون هم شحن أجهزتهم فخمسة أيام ستكفيك نوعًا ما والشحن مرة كل 5 أيام أمر جيد جدًا.

سعر ساعة HW22 Pro

سعر الساعة هو 900 جنيه قد تجدها في عروض بسعر أقل من هذا، السعر كبداية سعر منطقي لساعة ذكية ليست من Brand مشهور وكبير، ليست هذه ساعة من سامسونج او هواوي، ساعة كهذه يمكن تصنيفها كسوار ذكي يتنكر في شكل ساعة أكثر من التفكير فيه كساعة ذكية، بها مميزات لطيفة انك تستطيع بدأ المكالمات منها وان هناك آلة حاسبة هذه مميزات ليست موجودة في ساعتي الـHonor Magic Watch 2، لكن لاتزال هذه كما قلت تقترب من كونها سوار ذكي، نصيحتي لك ان كنت تبحث عن اكسسوار لأغراض صحية فانا اقول لك اتجه الى سوار ذكي مثل Honor Band 6 او Huawei Band 6 في نفس السعر، لكن ان كنت تريد تصميم الساعة فهذه الساعة خيار يبدو جيدًا.