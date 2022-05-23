شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تثبت كاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعى فى شاحنات التوصيل بالمملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في العام الماضي، أفيد أن أمازون خططت لاستخدام كاميرات مجهزة بالذكاء الاصطناعى لمراقبة سائقي التوصيل على طرقهم، وفقا لتقرير engadged.

والآن، بدأت الشركة في تركيب مثل هذه الكاميرات في شاحناتها الصغيرة في المملكة المتحدة ، وفقًا لصحيفة The Telegraph ، وأثار هذا الإجراء قلق مجموعات الخصوصية التى وصفتها بأنها "مفرطة" و"مخيفة".

وستستخدم أمازون زوجًا من الكاميرات لتسجيل اللقطات من داخل الشاحنات الصغيرة وخارجها إلى الطريق، حيث إنها مصممة لاكتشاف انتهاكات الطريق أو ممارسات السائق السيئة وإعطاء تنبيه صوتى، أثناء جمع البيانات التي يمكن لأمازون استخدامها لاحقًا لتقييم السائقين.

ولا تسمح بمراقبة السائقين في الوقت الفعلي ولن تلتقط الصوت، ولكن من المفترض أن تقوم بتحميل اللقطات إلى فريق سلامة مخصص في ظروف معينة، وتتضمن بعض الإجراءات التي تمت مراقبتها سلوك الطريق غير القانوني مثل عدم التوقف أو السرعة ، إلى جانب إجراءات مثل الفرملة الشديدة أو انتهاكات حزام الأمان.

وقالت جماعة خصوصية تدعى Big Brother Watch إن النظام "مراقبة عمالية مفرطة وتدخلية ومخيفة" ودعت إلى إيقافه مؤقتًا.

وقال المخرج سيلكي كارلو لصحيفة The Telegraph: "قد يؤدي هذا النوع من المراقبة الموجهة في الواقع إلى تشتيت انتباه السائقين ، ناهيك عن إضعاف معنوياتهم، كما إنه مضر بحقوق العمال ومخيف للخصوصية فى بلدنا".

وقال اتحاد GMB الذي يمثل عمال أمازون، إن الكاميرات الموجودة داخل الكبائن ليست ضرورية وتسبب تشتيتًا كبيرًا، وقال متحدث باسم الشركة: "نحن ضد الكاميرات التي يتم توجيهها في وجه السائقين كل ثانية من كل يوم يعملون فيه، وهذه مراقبة ولا تساعد على سلامة السائق".

وفى بيان ، قال متحدث باسم أمازون لصحيفة The Telegraph إن "الغرض من إدخال هذه التكنولوجيا هو الحفاظ على سلامة السائقين والمجتمعات ، ولا يوجد سبب آخر وراء ذلك، ولقد أجرينا تقييمًا شاملاً لخصوصية البيانات بما يتماشى مع القوانين المعمول بها".