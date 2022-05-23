بنتلي 2025 الكهربائية القادمة.. “1400 حصان وتسارع مخيف”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت بنتلي عن بعض التفاصيل المذهلة حول أول سيارة كهربائية بالكامل التي ستصل في عام 2025. يقول الرئيس التنفيذي أدريان هولمارك إن بنتلي الكهربائية ستفتخر بقوة تصل إلى 1400 حصان وستكون قادرة على التسارع من 0 إلى 96 كيلومتراً في الساعة في أقل من 1.5 ثانية فقط.

أول سيارة كهربائية من بنتلي



لا تزال أول سيارة كهربائية تعمل بالبطارية من بنتلي على بعد بضع سنوات، لكن الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الفاخرة البريطانية كشف مؤخرًا عن بعض التفاصيل المثيرة جدًا التي ستجعل كل عشاق السيارات يقفزون في حالة من الإثارة.

أثناء حديثه إلى مجلة أخبار السيارات في أوروبا، ادعى هولمارك، أن السيارة الكهربائية القادمة للشركة قد تحزم ما يصل إلى ضعف كمية القدرة الحصانية مثل طراز جي تي سبيد الحالي.

بالنظر إلى حقيقة أن محرك الاحتراق W-12 ذو الشاحن التيربو المزدوج سعة 6.0 ليتر من بنتلي ينتج 650 حصانًا، لذا يمكن أن يصل محرك بنتلي الكهربائي إلى 1400 حصان. لن يؤدي ذلك إلى دفع السيارة الكهربائية إلى منطقة السيارات الخارقة فحسب، بل سيعطيها أيضًا أرقام تسارع مذهلة ايضاً.

مشكلة التسارع الخرافي والحل



يقول هولمارك إن بنتلي EV ستكون قادرة على التسارع من 0 إلى 60 ميل (96 كيلومتراً في الساعة) في الساعة في أقل من 1.5 ثانية، مما يجعلها أسرع بكثير من أسرع سيارة من يث التسارع حاليًا، ريماك نيفر.

ومع ذلك، يقول الرئيس التنفيذي لشركة بنتلي أن هذا النوع من الأداء قد يؤدي إلى تجربة قيادة غير مريحة. تخطط بنتلي للتعامل مع هذا من خلال تزويد العملاء بالقدرة على تعديل الأداء وفقًا لتفضيلاتهم.

وأضاف “يمكنك الحصول على 0-60 ميل في الساعة في 2.7 ثانية. أو يمكن أن تتحول إلى 1.5 ثانية”. من المتوقع وصول أول سيارة بنتلي كهربائية على الإطلاق في عام 2025 بينما تخطط شركة صناعة السيارات لتصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2030.

وقد خصصت بنتلي 3 مليارات دولار للاستثمار على مدى السنوات العشر المقبلة لبناء مركبات كهربائية في منشأة كرو في المملكة المتحدة.