شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. أمازون تضيف ميزة جديدة لردود الفعل على الرسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم واتس آب مؤخرًا ردود فعل الرسائل على النظام الأساسي، حيث تعمل الميزة بشكل مشابه تمامًا لردود فعل الرموز التعبيرية المتوفرة على Instagram وFacebook Messenger.

وتتيح الميزة للمستخدمين الرد على الرسائل، ويحتاج المستخدمين فقط النقر مع الاستمرار على الرسالة التي يريدون الرد عليها ثم سحب إصبعهم إلى الرمز التعبيري المناسب، ويظهر رد الفعل أسفل النص ويكون مرئيًا لجميع الأعضاء في المجموعة.

إلا أن تقرير حديث كشف أن منصة واتس آب تخطط الآن لتحسين الميزة بمزيد من الوظائف، فوفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، تعمل الشركة على ميزة تتيح لك عرض معلومات رد الفعل التفصيلية للألبومات التلقائية التي يتم إنشاؤها عند مشاركة عدة ملفات وسائط في وقت واحد.

وفي الوقت الحالي عندما يتفاعل شخص ما مع صورة أو مقطع فيديو يمثل جزءًا من ألبوم تلقائي، لا يعرض التطبيق ملف الوسائط الذي تم الرد عليه بدون فتح الألبوم، لكن الميزة قيد التطوير ستساعد المستخدمين على رؤية رد الفعل على الوسائط دون فتح الألبوم.

وحسب التقرير، ستتيح لك الميزة الجديدة عرض معلومات رد الفعل التفصيلية من خلال إظهار صورة مصغرة للوسائط بجوار رد الفعل، ولم يكشف WhatsApp رسميًا عن أي تفاصيل حول هذه الميزة الجديدة، ولكن يشير التقرير إلى أننا قد نتمكن من رؤيتها في التحديثات التجريبية القادمة.

ويشير تقرير سابق صادر عن WABetaInfo إلى أن WhatsApp يخطط أيضًا لإضافة زر "+" في شريط الرموز التعبيرية لردود الفعل على الرسائل والذي سيسمح للمستخدمين باختيار الرموز التعبيرية التي يختارونها.

وحتى الآن، يتوفر فقط 6 رموز تعبيرية لميزة رد الفعل على الرسائل - مثل، الحب، اضحك، متفاجئ، حزين، وشكر، ويبدو أن واتسآب يتبنى خاصية ردود الفعل على الرسائل من انستجرام، تعمل الميزة بطريقة مماثلة على منصة مشاركة الصور كما تتيح لك اختيار رموز تعبيرية مختلفة للتفاعل.