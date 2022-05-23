شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مهمة تلسكوب جيمس ويب لكشف ألغاز النظام الشمسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استعداد تلسكوب جيمس ويب الفضائي لبدء العمليات العلمية هذا الصيف، يستعد الباحثون الذين سيستخدمون ويب لحملاتهم العلمية أيضًا، المدرجة في الكائنات التي سيدرسها ويب، بالإضافة إلى المجرات البعيدة والنجوم البعيدة، هي أهداف هنا في نظامنا الشمسي، كما أوضحت هايدي هاميل، عالمة ويب متعددة التخصصات لرصد النظام الشمسي، في منشور مدونة ناسا.

وقال هاميل "أقود فريقًا من علماء الفلك المتحمسين بنفس القدر والذين يتوقون لبدء تنزيل البيانات. يمكن لـ Webb اكتشاف الضوء الخافت للمجرات الأولى، سوف يستخدمون Webb لكشف بعض الألغاز التي تكثر في نظامنا الشمسي. "

وبالنظر إلى مدى قوة تلسكوب ويب، فقد يبدو من المدهش أنه يتم استخدامه ليبدو قريبًا نسبيًا من المنزل، في الفناء الخلفي الكوني. ولكن من خلال مراقبة الأهداف في النظام الشمسي، يمكن للباحثين اختبار حدود قدرات ويب، مثل قدرته على اكتشاف مصادر الضوء الخافتة (مثل حلقات المشتري) القريبة من مصادر الضوء الساطع (مثل كوكب المشتري) حسبما نقل موقع Digitartlends.

لذلك لا يمكننا فقط التعرف على الأجسام في النظام الشمسي، ولكن يمكن للباحثين أيضًا معرفة المزيد حول أنواع العلوم التي يمكنهم استخدام Webb من أجلها في المستقبل.

وهناك الكثير من الأمثلة للمهمات التي يمكن أن تبدو بعيدة المدى تُستخدم للبحث في النظام الشمسي، مثل تلسكوب هابل الفضائي الذي صور المشتري بتفاصيل مذهلة ويستخدم لمراقبة الكواكب الخارجية، وبعضها لا يحتوي على بعثات مخصصة خاصة بهم.

لذا سينظر ويب إلى مجموعة متنوعة من الأهداف في النظام الشمسي عندما يبدأ العمليات العلمية هذا الصيف، كما يوضح هاميل: "ستراقب برامجنا الأجسام عبر النظام الشمسي: سنصور الكواكب العملاقة وحلقات زحل؛ استكشاف العديد من كائنات حزام كويبر؛ تحليل الغلاف الجوي للمريخ. إجراء دراسات تفصيلية لتيتان، هناك أيضًا فرق أخرى تخطط للملاحظات في عامه الأول، 7٪ من وقت ويب سيركز على الأجسام الموجودة في نظامنا الشمسي. "

تشتمل الملاحظات المخطط لها على دراسة لقمر المشتري يوروبا، والذي يحتوي على بعض النشاط المائي المثير للاهتمام في بيئته. يوروبا هو موقع واعد للبحث عن عوالم صالحة للسكن خارج الأرض حيث يحتوي على محيط سائل تحت قشرة جليدية، وقد لاحظ الباحثون أعمدة من بخار الماء تتساقط من تحت السطح هناك. سوف يلتقط Webb صورًا عالية الدقة لـ Europa لإلقاء نظرة على سطحه ويصطاد هذه الأعمدة. إذا لوحظ عمود يمكن لأدوات التحليل الطيفي لـ Webb معرفة التركيب الكيميائي لها من خلال رؤية الأطوال الموجية للضوء الممتصة.