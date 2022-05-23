شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوالكوم تراهن على قطاع الهواتف الذكية الرائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحصل الهواتف الذكية الرائدة العاملة بنظام أندرويد عند ظهورها هذا الخريف على معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Plus Gen 1، الذي يعزز أداء وحدة معالجة الرسومات بنسبة 10٪ تقريبًا مع ساعة إضافية من عمر البطارية، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.

كما أعلنت كوالكوم أيضًا عن Snapdragon 7 Gen 1، الذي يستعير عددًا قليلاً من الميزات الرائدة من سلسلة Snapdragon 8.

ويظهر Snapdragon 8 Plus Gen 1 ضمن الهواتف القادمة في الربع الثالث من شركات ون بلس وآسوس وهونر ولينوفو وموتورولا وأوبو وريلمي وريدمى وفيفو وشاومي و iQOO و Nubia و OnePlus و OSOM و RedMagic و ZTE. بينما تستخدم هونر وأوبو وشاومي Snapdragon 7 Gen 1 بدءًا من الربع الثاني.

ووفقًا لمايك روبرتس، نائب رئيس تسويق المنتجات العالمية لشركة كوالكوم، فإنها أطلقت Snapdragon 8 Plus Gen 1 لأنها ترى المزيد من المستهلكين يتجهون إلى الهواتف الذكية الرائدة.

وتمثل الهواتف الذكية الرائدة نسبة 31% من السوق اليوم، ومن المفترض أن تزيد إلى 35% فى غضون خمس سنوات.

ولكن كوالكوم تتوقع أيضًا أن تأتي نسبة 75% من إجمالي إيرادات الهواتف الذكية من قطاع الهواتف الذكية الرائدة، التي يزيد سعرها عن 500 دولار.

وتقدر الشركة أن ما يقرب من نصف سوق الألعاب البالغ 200 مليار دولار يأتي من الألعاب المحمولة ويبدو أن الرق كافٍ للشركة من أجل تخصيص المزيد من الأموال لتحسين الهواتف الذكية الرائدة .