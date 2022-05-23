الأرصاد: طقس الغد حار والعظمى بالقاهرة تصل 34

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت هيئة الأرصاد، بيان بحالة الطقس على كافة أنحاء البلاد، غدا الثلاثاء، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أن البلاد ستشهد، طقسًا حارا، نهارًا على القاهرة والوجه البحري، ومعتدلًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

وأكدت الأرصاد أن البلاد ليلا تشهد طقسا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية والشرقية، ولطيف على شمال وجنوب الصعيد.

وأشارت إلي أجواء غائمة بشكل جزئي على للقاهرة والوجه البحري والسواحل، ومشمس على جنوب الصعيد وسيناء.

تأثير نشاط الرياح على حالة الطقس

وقالت الأرصاد إن هناك نشاطًا ملحوظًا لرياح محملة بالأتربة ومثيرة للرمال، على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية.

وهو ما يفرض على أصحاب الأمراض التنفسية والصدرية إتخاذ التدابير اللازمة.



حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط

قالت الأرصاد الجوية، إن الوضع بالبحر الأبيض، خفيف إلي معتدل، والرياح شمالية شرقية، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1,5: 2,25 أمتار.

حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر.. قالت الأرصاد إنه معتدل إلي مضطرب، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2:3متر، والرياح شمالية غربية.

الطقس ودرجات الحرارة على القاهرة

تشهد القاهرة الكبرى طقسا حارا نهارا، معتدلا ليلا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

الطقس ودرجات الحرارة على الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية طقسا حارا نهارا، شديد البرودة يصاحبه طقس لطيفا ليلا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19 .

الطقس ودرجات الحرارة على مطروح

تشهد مطروح طقسا حارا نهارا، شديد البرودة يصاحبه طقس لطيفا ليلا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17 .

الطقس ودرجات الحرارة على السويس

تشهد السويس طقسا حارا نهارا، شديد البرودة يصاحبه طقس لطيفا ليلا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19 .

الطقس ودرجات الحرارة على الغردقة

تشهد مدينة الغردقة طقسا شديد الحرارة نهارا، شديد البرودة يصاحبه طقس لطيفا ليلا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23 .

الطقس ودرجات الحرارة على شرم الشيخ

تشهد مدينة شرم الشيخ طقسا شديد الحرارة نهارا، شديد البرودة يصاحبه طقس لطيفا ليلا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23 .