زوجان يقاضيان “آبل” لتسببها في فقدان سمع ابنهما!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ دقيقتين

رفع زوجان من ولاية تكساس الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة “آبل”، بعد أن عانى ابنهما من “فقدان ‏دائم في السمع” أثناء استخدام سماعاتها “إيربودز”.‏

ويطالب كارلوس جوردوا وأرياني رييس من سان أنطونيو “آبل” بدفع تعويضات تزيد عن 75 ألف دولار، بعد أن عانى ابنهما البالغ من العمر 12 عاما من فقدان السمع، عندما انطلق “تنبيه آمبر” أثناء استخدامه للسماعات، وفقا لصحيفة “يو إس إيه توداي” الأمريكية.

ووقع الحادث في مايو/ أيار 2020، عندما كان يشاهد الولد شبكة “نتفليكس” بواسطة “إيربودز”، التي تم شرائها له قبل 6 أشهر.

وكان الولد يشاهد المنصة الذكية على هاتفه “آيفون”، متصلا بسماعات “إيربودز” بصوت منخفض، ولكن عنها انطلق “تنبيه آمبر” بشكل مفاجئ، ما تسبب في تمزيق طبلة أذنه، وإتلاف قوقعتها، وفقا للدعوى القضائية المرفوعة ضد “آبل”.

كما تزعم الدعوى أن الولد “عانى أيضا من نوبات من الدوار والغثيان” منذ وقوع الحادث، فضلا عن الكرب النفسي والصدمات العاطفية، وسيتعين عليه استخدام السماعة لبقية حياته، من أجل تحسين سمعه.

وتدعي كذلك أن سماعات “إيربودز” بها عيوب في التصميم، أو تفتقر إلى التحذيرات الكافية لمخاطر الاستخدام.

ويزعم والدا الطفل أن سماعات “إيربودز” لا “تقلل أو تتحكم أو تحد أو تزيد من حجم الإشعارات أو التنبيهات تلقائيا إلى مستوى آمن”، وأن شركة “آبل” لا توفر تعليمات للحد من حجم التنبيهات لمنع تلف السمع.

ويجادل الزوجان أن “آبل” لم تحل المشكلة، وإذا لم تكن على علم بالمشكلة، كان ينبغي أن تعرف.

و”تنبيه آمبر” هو نظام في الهواتف الذكية بالتعاون مع السلطات المحلية للإعلام بوجود أطفال مختطفين في الجوار.