شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إضافة خصائص جديدة إلى تطبيق زووم..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت شركة تطبيق مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت زووم أدوات جديدة لتسهيل التعاون والتفاعل بين المستخدمين على أمل أن تصبح الاجتماعات الافتراضية مثمرة بدرجة أكبر وممتعة أيضا حسبما نقلت البيان الإماراتية.

وكشفت زووم عن إضافة مجموعة الآلات الجديدة في بيان عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن التحديث يستهدف تحسين التفاعل بين المشاركين في الاجتماعات وجعل الغرف الفرعية أكثر جاذبية.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه مع اتجاه المزيد من الشركات إلى تبني نظام العمل الهجين الذي يجمع بين العمل من المكتب والعمل من المنزل، تتطلع زووم إلى الابتكار المساعدة في اتاحة بعض التفاعلات المرتجلة والمصادفات التي تحدث بين الموظفين داخل المكاتب، أثناء تواصلهم في الاجتماعات الافتراضية عبر تطبيق زوم.

وعلى سبيل المثال تتيح خاصية "وضع التعاون" الجديدة في تطبيق زووم ترقية نموذج شاشة المشاركة لتصبح تفاعلية. ويستطيع في هذه الحالة مدير الاجتماع بدء التجارب التعاونية لأي تطبيق خلال الاجتماعات وجلسات العصف الذهني وغير ذلك.

كما أن "الغرف الفرعية" على تطبيق زوم تساعد في زيادة التعاون والتفاعل أثناء اجتماعات التطبيق من خلال تقسيم الاجتماعات الكبيرة إلى وحدات أصغر، وبالتالي تقلص الحواجز أو القيود التي يمكن أن يواجهها أي مشارك عندما يجد نفسه مضطرا للحديث أمام عدد كبير من المشاركين.

كما يتيح التطبيق الآن إضافة بعض الألعاب وإعادة إنشاء أماكن اجتماع فعلية، حيث تريد زووم مساعدة الشركات في التفاعل بفاعلية أكبر مع المشاركين في الاجتماع.