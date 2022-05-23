شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Pixel 6a و iPhone 13 Mini والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل مؤخرًا عن هاتفها Pixel 6a الجديد، حيث يعد الهاتف الجديد من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها فى فئة الهواتف منخفضة التكلفة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 13 Mini، كما يلى:





هاتف Pixel 6aالشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

دقة الشاشة: بدقة 2400× 1080بيكسل.

الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: أندرويد 12

الكاميرا الخلفية:كاميرا 12.2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل.

-هاتف iPhone 13 Miniالشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2340× 1080بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل:iOS (15.x).

البطارية: بقوة 2227 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.