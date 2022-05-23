شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يفتتح قسما قانونيا مخصصًا فى تسلا لمحاربة الدعاوى القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيلون ماسك عن فتح قسم التقاضي في تسلا لبدء الدعاوى القضائية وتنفيذها، حيث يواجه صانع السيارات الكهربائية دعاوى قضائية بشأن التحرش الجنسي المتفشي في مكان العمل، وقال ماسك في تغريدة على تويتر: "تقوم تسلا ببناء قسم تقاضي صارم حيث نبدأ مباشرة الدعاوى القضائية وننفذها، وسيقوم الفريق بإبلاغي مباشرة".

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي رفعت فيه المزيد من النساء دعاوى قضائية منفصلة في ديسمبر من العام الماضي ضد شركة تصنيع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بتهمة تفشي التحرش الجنسي، حيث اتُهم موسك بتغريد "تعليقات بذيئة حول أجساد النساء أو تهكم للموظفين الذين يبلغون عن سوء سلوك".

وزعمت النساء أنهن تعرضن لثقافة التحرش الجنسي في مكان العمل، ودحض ماسك يوم الجمعة تقريرًا إعلاميًا زعم أن شركة سبيس إكس دفعت 250 ألف دولار أمريكي لعاملتها لإخفاء تهم سوء السلوك الجنسي ضد رئيسها التنفيذي، قائلة إن التقرير يهدف إلى "التدخل في" عملية الاستحواذ على تويتر البالغة 44 مليار دولار.

وكان قد قال في وقت سابق إن الاعتداءات عليه "ينبغي النظر إليها من منظور سياسي"، وقال ماسك إنه أثناء بناء قسم التقاضي في تسلا، "لن نسعى أبدًا لتحقيق النصر في قضية عادلة ضدنا، حتى لو كنا سنفوز على الأرجح"، وكتب إلى أكثر من 94 مليون متابع له: "لن نستسلم أبدًا / نسوي قضية ظالمة ضدنا، حتى لو كنا سنخسر على الأرجح، يرجى تضمين روابط للقضايا التي جربتها".

وفي الوقت نفسه، قالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) إنها ستفتح تحقيقًا خاصًا في الأعطال (SCI) لمعرفة المزيد من المعلومات حول ما قد تسبب في وقوع ثلاث حالات وفاة تتعلق بسيارة تسلا Model S 2022 في وقت سابق من هذا الشهر، وفي 12 مايو، اصطدمت سيارة من طراز S بمعدات البناء في نيوبورت بيتش، كاليفورنيا، وقالت الشرطة ان ثلاثة اشخاص كانوا يحتلون السيارة قتلوا فيما اصيب ثلاثة عمال خارج السيارة.