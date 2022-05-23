شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google وMatch Group تتوصلا إلى اتفاقية مؤقتة بشأن الدفعات داخل التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدعى Match Group ، الشركة الأم لشركة Tinder and Hinge أنها فازت "بتنازلات"من Google في معركتها ضد الاحتكار ضد عملاق البحث.

ويوم الجمعة ، سحبت ماتش أمرًا تقييديًا بعد أن توصل الجانبان إلى اتفاق مؤقت بشأن المدفوعات داخل التطبيق، وفقا لتقرير engadged.

وتدعى "ماتش جروب"، الشركة الأم لـ Tinder and Hinge، أنها فازت "بامتيازات" من Google في معركتها ضد الاحتكار ضد شركة البحث العملاقة.

وسحبت أول أمس ماتش أمرًا تقييديًا بعد أن توصل الجانبان إلى اتفاق مؤقت بشأن المدفوعات داخل التطبيق.

ورفعت ماتش أمرًا ضد Google بعد يوم واحد من رفع دعوى قضائية ضد الشركة، زاعمة أنها انتهكت القوانين الفيدرالية وقوانين مكافحة الاحتكار التابعة للولاية.

وفي قلب الخلاف هناك تغيير في السياسة تخطط جوجل لتنفيذه الشهر المقبل فى خريف عام 2020، أوضحت الشركة موقفها من المدفوعات داخل التطبيق، معلنة أنها تتجه نحو مطالبة جميع مطوري Android بمعالجة المدفوعات التي تتضمن "السلع والخدمات الرقمية" من خلال نظام فوترة Google Play، وبعد امتدادات متعددة أمام المطورين حتى الأول من يونيو للامتثال للسياسة

ومع ذلك، تدعي "ماتش" أن Google قد "أكدت سابقًا" للشركة أنها تستطيع استخدام نظام الدفع الخاص بها، وتدعي الشركة أيضًا أن Google هددت بإزالة تطبيقاتها من متجر Play إذا لم تمتثل Match لتغيير السياسة بحلول الموعد النهائى القادم.

وبموجب الاتفاقية المؤقتة، ستسمح Google لتطبيقات Match بالبقاء على متجر Play ولن تزيلها لتضمينها أنظمة دفع بديلة، بالإضافة إلى ذلك وافق عملاق البحث على بذل جهد "حسن النية" لمعالجة مخاوف Match مع Google Play Billing، وستبذل Match بدورها جهدًا لتقديم نظام فوترة Google كخيار للمستهلكين.

وأخيرًا، بدلاً من دفع عمولة لشركة Google على عمليات الشراء داخل التطبيق التي تحدث خارج نظام الدفع الخاص بالشركة، تقوم Match بإنشاء صندوق ضمان بقيمة 40 مليون دولار بدءًا من الأول من يوليو، وستتابع "المباراة" الرسوم التي كانت ستدين بها عادةً لشركة Google، وسيبقى الصندوق في مكانه حتى يذهب الجانبان إلى المحكمة في أبريل المقبل.

وبعد إعلان ماتش، اتهمت Google الشركة بنشر بيان صحفي "مضلل" من شأنه "إساءة تصنيف" شروط اتفاقهم وقالت Google: "إن ادعاء Match Group بأنه لا يمكنها دمج نظام الفوترة في Play لأنه يفتقر إلى الميزات الرئيسية يتناقض مع حقيقة أن Match Group كانت تستخدم بشكل استباقي وناجح فواتير Play في أكثر من 10 من تطبيقاتها.

وأضافت الشركة أنها سترفع دعوى مضادة ضد ماتش لانتهاك اتفاقية توزيع مطوريها قبل تجربتها لعام 2023.