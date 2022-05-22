شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يتيح للعلامات التجارية التحكم فى عدد مرات ظهور إعلانات المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان هناك شيء واحد يزعج الأشخاص أكثر من غيره أثناء استخدام يوتيوب، فسيكون الإعلانات هي التي تستمر في الظهور ليس مرة أو مرتين فحسب، بل حتى ثلاث مرات ومرات عديدة خلال يوم واحد، فتخيل أنك تتعرض للإزعاج من هذه الأنواع من المعلومات مرارًا وتكرارًا، هل ترعى المنتجات أو الخدمات التي يتم الإعلان عنها؟ على الأغلب لا، لهذا السبب اتخذ يوتيوب أخيرًا الخطوة لتمكين العلامات التجارية من التحكم بشكل أفضل في عدد المرات التي ستظهر فيها إعلاناتها للمستخدمين، قدمت هذا الأسبوع أداة "YouTube Frequency" لتكمل أداةGoogle’s Display & Video 360 ad frequency، والتي تم إطلاقها في (فبراير).

"الآن، يمكنك أن تكمل مدى وصولك من خلال تحديد هدف التردد الأسبوعي بنشاط - وهو حل لا يمكن إلا لـ يوتيوب توفيره" ، هذا ما قاله موقع يوتيوب في إحدى مشاركات المدونة، "من خلال الجمع بين وصول الجمهور الذي لا مثيل له وإمكانيات التعلم الآلي الرائدة ، سيتمكن المعلنون الآن من تحسين عدد المرات التي يرى فيها المشاهدون إعلاناتهم في الأسبوع، لا يعني هذا فقط إنفاقًا أكثر كفاءة ، ولكن بشكل حاسم ، تجربة أفضل للمشاهدين ".

وتركز Display & Video 360 tool على الحملات الإعلانية على العديد من تطبيقات التلفزيون الذكي مثل تطبيقي يوتيوب و Hulu، ومع ذلك ، مع إدخال تردد يوتيوب ، سيكون لدى العلامات التجارية فكرة أفضل عن عدد الإعلانات التي تدخل تطبيق التلفزيون الذكي على يوتيوب وتطبيقات يوتيوب للجوال وسطح المكتب.

ويضيف يوتيوب: "في شراكة حديثة مع Discovery + ، أطلقنا حملات على يوتيوب بهدف التكرار لتحديد مستويات التكرار المثلى لزيادة الوعي"، "شهد الاكتشاف ضعف زيادة الوعي المطلقة مقارنةً بحملات يوتيوب السابقة ، بتكلفة مماثلة مقارنة بالحملات غير المحسّنة لعدد مرات الظهور، ستمهد هذه الصناعة أولاً الطريق لمعايير إدارة التردد عبر الصناعة".

ويمكن للأداة الجديدة أن تحدث فرقًا كبيرًا لكل من المشاهدين والمعلنين: موقف يربح فيه الجميع، بالنسبة إلى السابق ، يمكن أن يعني ذلك تجربة مشاهدة أكثر راحة على يوتيوب حيث سيكون هناك عدد أقل من الإعلانات المزعجة التي يمكن رؤيتها، بالنسبة للعلامات التجارية ، يعني الاعتدال في معدل تكرار الإعلان توفير بعض التكاليف من خلال ضمان عدم عرض الإعلانات بشكل متكرر فقط من قبل نفس مجموعات الأشخاص.

ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن قدرة الأداة الجديدة تبدو رائعة ، إلا أن التنفيذ سيظل يعتمد على العلامات التجارية والمعلنين الذين ينفقون أموالهم الخاصة على إعلاناتهم.