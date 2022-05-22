شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يتيح للعلامات التجارية التحكم فى عدد مرات ظهور إعلانات المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر
"الآن، يمكنك أن تكمل مدى وصولك من خلال تحديد هدف التردد الأسبوعي بنشاط - وهو حل لا يمكن إلا لـ يوتيوب توفيره" ، هذا ما قاله موقع يوتيوب في إحدى مشاركات المدونة، "من خلال الجمع بين وصول الجمهور الذي لا مثيل له وإمكانيات التعلم الآلي الرائدة ، سيتمكن المعلنون الآن من تحسين عدد المرات التي يرى فيها المشاهدون إعلاناتهم في الأسبوع، لا يعني هذا فقط إنفاقًا أكثر كفاءة ، ولكن بشكل حاسم ، تجربة أفضل للمشاهدين ".
وتركز Display & Video 360 tool على الحملات الإعلانية على العديد من تطبيقات التلفزيون الذكي مثل تطبيقي يوتيوب و Hulu، ومع ذلك ، مع إدخال تردد يوتيوب ، سيكون لدى العلامات التجارية فكرة أفضل عن عدد الإعلانات التي تدخل تطبيق التلفزيون الذكي على يوتيوب وتطبيقات يوتيوب للجوال وسطح المكتب.
ويضيف يوتيوب: "في شراكة حديثة مع Discovery + ، أطلقنا حملات على يوتيوب بهدف التكرار لتحديد مستويات التكرار المثلى لزيادة الوعي"، "شهد الاكتشاف ضعف زيادة الوعي المطلقة مقارنةً بحملات يوتيوب السابقة ، بتكلفة مماثلة مقارنة بالحملات غير المحسّنة لعدد مرات الظهور، ستمهد هذه الصناعة أولاً الطريق لمعايير إدارة التردد عبر الصناعة".
ويمكن للأداة الجديدة أن تحدث فرقًا كبيرًا لكل من المشاهدين والمعلنين: موقف يربح فيه الجميع، بالنسبة إلى السابق ، يمكن أن يعني ذلك تجربة مشاهدة أكثر راحة على يوتيوب حيث سيكون هناك عدد أقل من الإعلانات المزعجة التي يمكن رؤيتها، بالنسبة للعلامات التجارية ، يعني الاعتدال في معدل تكرار الإعلان توفير بعض التكاليف من خلال ضمان عدم عرض الإعلانات بشكل متكرر فقط من قبل نفس مجموعات الأشخاص.
ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن قدرة الأداة الجديدة تبدو رائعة ، إلا أن التنفيذ سيظل يعتمد على العلامات التجارية والمعلنين الذين ينفقون أموالهم الخاصة على إعلاناتهم.