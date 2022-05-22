بلجيكا تطبق الحجر الصحي الإجباري بسبب «جدري القرود»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت بلجيكا عن تطبيق الحجر الصحي الإجباري لمدة 21 يومًا ضد فيروس "جدرى القرود"، في الوقت الذي أكدت فيه 14 دولة تفشي الفيروس بها، مع تحذيرات من ارتفاع كبير في حالات الإصابة ببريطانيا.

وأفادت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية بأن السلطات الصحية في بلجيكا قالت إن أولئك الذين أصيبوا بالفيروس سيضطرون الآن إلى عزل أنفسهم لمدة 3 أسابيع، بعد تسجيل 3 حالات فى البلاد.

وفي السياق ذاته، عقد رؤساء منظمة الصحة العالمية (WHO) اجتماعًا طارئًا لمناقشة تهديد جدري القرود، بعدما أصبحت هولندا الدولة رقم 12 التي تعلن عن حالات الإصابة، على الرغم من أنه لم يتم تشخيص أي من مرضاه بشكل نهائي.

واعترف هانز كلوج، المدير الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، بأنه قلق من أن انتشار جدري القرود والذى سوف يتزايد خلال أشهر الصيف، كما حذر من أنه من المحتمل أن يكون انتقال العدوى "مستمرًا لبعض الوقت".

وأعرب كلوج عن قلقله من تزايد انتقال العدوى مع دخول موسم الصيف في المنطقة الأوروبية، والتجمعات الجماهيرية والمهرجانات والحفلات، موضحًا أن الحالات التي يتم الكشف عنها حاليًا هي من بين أولئك الذين يمارسون نشاطًا جنسيًا، والأعراض هي غير مألوف للكثيرين.

وأضاف أن فترة حضانة جدري القردة تمتد إلى 21 يومًا، مما يعني أن ظهور الأعراض قد يستغرق ثلاثة أسابيع، تشمل الأعراض الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق، يمكن أن يتطور الطفح الجلدي، وغالبًا ما يبدأ على الوجه، ثم ينتشر بعد ذلك إلى أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك الأعضاء التناسلية، يمكن أن يبدو الطفح الجلدي مثل جدري الماء أو مرض الزهري، ويمكن أن تتشكل القشور التي تسقط بعد ذلك.