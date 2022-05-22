شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو الشىء الغريب بالمركبة الفضائية فوييجر 1 البالغة من العمر 45 عامًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في سبعينيات القرن الماضى، تم تصميم وبناء مركبتين فضائيتين للمهمة الطموحة للغاية لدراسة الامتدادات الخارجية للنظام الشمسى، وفقا لتقرير engadged.

وبعد أكثر من 40 عامًا، لا تزال مركبتا فوييجر بشكل لا يصدق تعمل وتنقل البيانات، حتى عندما تركت النظام الشمسى وراءها وتوجهت إلى الفضاء بين النجوم.

ونجت المركبتان من العديد من الأخطاء والمشاكل، ومع ذلك هناك مشكلة حديثة مع فوييجر 1 جعلت المهندسين فى ناسا يخدشون رءوسهم.

ويرسل نظام التعبير والتحكم في الارتفاعات (AACS) في فوييجر 1 بعض القراءات الغريبة، ويشعر المهندسون بالحيرة لأن المركبة لا تزال تعمل بشكل طبيعى.

وتعتبر AACS مسؤولة عن إبقاء فوييجر فى الاتجاه الصحيح والتأكد من أن هوائيها يتجه نحو الأرض حتى تتمكن المركبة الفضائية من نقل البيانات.

ولكن الآن، تقوم AACS بإرسال البيانات التى لا معنى لها - يبدو أن البيانات قد تكون مختلطة، على سبيل المثال أو تشير إلى أن النظام فى حالة مستحيلة - على الرغم من أن الهوائى لا يزال يشير إلى الاتجاه الصحيح ونقل ما يرام.

والخبر السار هو أن المركبة الفضائية ما زالت ترسل، وأن المشكلة لم تجبر المركبة على الدخول فى الوضع الآمن، وتستمر الإشارة فى الظهور بنفس القوة التى كانت عليها من قبل، لذلك يثق المهندسون من أن الهوائى لم يتغير، لكن لماذا تتصرف AACS على هذا النحو لا يزال لغزا.

وقالت مديرة المشروع لكل من فوييجر 1 وفوييجر 2 سوزان دود من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، وفى بيان : "إن لغزًا كهذا هو نوع من التكافؤ مع الدورة في هذه المرحلة من مهمة فوييجر.

والمركبة الفضائية تبلغ من العمر 45 عامًا تقريبًا، وهو ما يتجاوز بكثير ما توقعه مخططو المهمة، ونحن أيضًا فى الفضاء بين النجوم - بيئة عالية الإشعاع لم تطير فيها أي مركبة فضائية من قبل.

ولذلك هناك بعض التحديات الكبيرة التي تواجه الفريق الهندسى، لكنني أعتقد أنه إذا كانت هناك طريقة لحل هذه المشكلة مع AACS، فإن فريقنا سيجدها ".

ولمحاولة اكتشاف المشكلة، سيواصل الفريق مراقبة الرسائل التي ترسلها المركبة الفضائية لمحاولة معرفة ما إذا كانت المشكلة تتعلق بـ AACS نفسها، أو بأحد الأنظمة التي تنقل البيانات.

ولكن هذا سيستغرق بعض الوقت، نظرًا لأن فوييجر 1 بعيدة جدًا - على بعد 14.5 مليار ميل (23.3 مليار كيلومتر) من الأرض حاليًا - حيث تستغرق الإشارات وقتًا طويلاً لتقطع تلك المسافة، ويستغرق حاليًا ما يقرب من يومين لإرسال إشارة واستقبال استجابة.

قد يكون الفريق قادرًا أو لا يكون قادرًا على معرفة سبب المشكلة، لكن فى الوقت الحالى، يسعدهم أن المركبة الفضائية لا تزال تعمل وأن مشكلة AACS تمثل لغزًا ولكنها ليست تهديدًا مباشرًا لرفاهية المركبة.