الرقابة الأبوية.. ميزة جديدة من سناب شات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تستعد منصة سناب شات لتقديم ميزة جديدة للرقابة الأبوية يطلق عليها اسم مركز العائلة Family Center.

وتسمح هذه الميزة للأهل بمعرفة من هم أصدقاء ابنهم المراهق عبر التطبيق بالإضافة إلى الأشخاص الذين كان يتراسل معهم على مدار الأيام السبعة الماضية، والمزيد، وفق البوابة العربية للأخبار التقنية.

فيما روج إيفان شبيجل، الرئيس التنفيذي لشركة سناب، للميزة لأول مرة خلال شهر أكتوبر. وأوضح أنها تمنح الأهل رؤية أفضل لكيفية استخدام المراهقين للخدمة، مع الأمل بجعلهم يشعرون براحة أكبر نحو التطبيق.

وتتيح ميزة مركز العائلة الجديدة للأهل معرفة من هم أصدقاء ابنهم عبر التطبيق. وتعتبر هذه الميزة مفيدة للأهل لأن قوائم أصدقاء سناب شات ليست عامة، على عكس العديد من الشبكات الاجتماعية.

كما يرى الأهل أيضاً الأشخاص الذين تحدث معهم ابنهم على مدار الأيام السبعة الماضية، لكن دون عرض محتوى تلك المحادثات. كذلك يكون الأهل قادرين على مساعدة ابنهم في الإبلاغ عن الإساءة والمضايقات، إذا لزم الأمر.

وتعمل ميزة الرقابة الأبوية من خلال السماح للأهل بدعوة أبنائهم المراهقين إلى مركز العائلة الجديد داخل التطبيق لبدء المراقبة. ولدى مستلم الدعوة خيار قبولها أو رفضها.

وهذا النهج مناسب للرقابة الأبوية التي تشمل المراهقين، وذلك لأنها تحترم خصوصيتهم. وبدلاً من السماح للأهل بالتجسس على أبنائهم المراهقين، فإن هذا النهج يضمن أن الأهل والطفل يعرفان بشأن المراقبة الأبوية.

يشار إلى أن سناب شات تعد واحدة من آخر منصات التواصل الاجتماعي التي توفر أدوات الرقابة الأبوية، وذلك بالرغم من أنها تشهد استخداماً مكثفاً بين المستخدمين الأصغر سناً.

إذ كانت منصات اجتماعية كبيرة أخرى، كتيك توك ويوتيوب وإنستغرام، قد أطلقت سابقاً ميزات الرقابة الأبوية وغيرها من التجارب المناسبة للعمر للمستخدمين الأصغر سناً.

ويصل تطبيق سناب شات الآن إلى أكثر من 75% ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و34 عاماً في أكثر من 20 دولة.