شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: FTX لتبادل العملات المشفرة تدخل فى تداول الأسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بورصة العملات المشفرة FTX في بيان صحفي (عبر صحيفة وول ستريت جورنال) أنهت ستسمح قريبًا بتداول الأسهم التقليدية جنبًا إلى جنب مع عروض التشفير، الوظيفة متاحة حاليًا لعدد محدد من المستخدمين في الولايات المتحدة، لكنها تهدف إلى نشرها لمزيد من المتداولين في الأشهر المقبلة.

وقالت منصة FTX إنها ستوفر تداولًا بدون عمولة مع إمكانية الوصول إلى "مئات الأوراق المالية المدرجة في البورصة الأمريكية" بما في ذلك الأسهم العادية وصناديق الاستثمار المتداولة، سيتيح للعملاء إضافة أموال إلى حساباتهم من خلال ودائع بطاقات الائتمان وتحويلات غرفة المقاصة الآلية والتحويلات البنكية.

وقالت FTX أيضًا إنها البورصة الأولى التي تسمح للمستخدمين بتمويل حساباتهم باستخدام عملات مستقرة مدعومة برسوم قانونية مثل USDC، في حين أن سعر العملات المستقرة ليس من المفترض (من الناحية النظرية) أن يتقلب بقدر تقلب العملات المشفرة الأخرى لأنها مرتبطة بعملة أو سلعة، فإن الانخفاض الأخير في سوق العملات المشفرة بشكل عام ترك بعض العملات المستقرة تكافح حسبما نقل موقع The verege.

تخطط FTX لتوجيه الأوامر مباشرة من خلال بورصة ناسداك، بدلاً من استخدام طريقة الدفع لتدفق الطلبات (PFOF) التي تستخدمها Robinhood والبورصات الأخرى، تتضمن PFOF شركات السمسرة التي تتلقى تعويضات لتوجيه الطلبات إلى صانعي السوق، وهي عملية يقول النقاد إنها يمكن أن تشكل تضاربًا في المصالح، حيث قد يرغب السماسرة في توجيه الأوامر إلى المؤسسات التي تزيد أرباحهم، خضعت هذه الممارسة للتدقيق في أعقاب زيادة مخزون GameStop التي حدثت العام الماضي.

وقال بريت هاريسون، رئيس FTX الأمريكي في بيان: "مع إطلاق FTX Stocks ، أنشأنا منصة واحدة متكاملة لمستثمري التجزئة لتداول العملات المشفرة و NFTs وعروض الأسهم التقليدية بسهولة من خلال واجهة مستخدم شفافة وبديهية".

يتيح Robinhood، وتطبيق Cash المملوك لـ Block ، وPublic أيضًا للمستخدمين تداول الأسهم والعملات المشفرة - وإلقاء FTX في هذا المزيج سيسمح لها بالتنافس مباشرة مع كل منصة، في وقت سابق من هذا الشهر، كشف Sam Bankman-Fried، مؤسس FTX، عن شرائه حصة 7.6٪ في Robinhood، مما جعله ثالث أكبر مساهم في الشركة.

في ملف 13D الخاص بـ Bankman-Fried، قال إنه ليس لديه أي خطط للاستحواذ على الشركة في هذا الوقت، ولكن كما أشارت وول ستريت جورنال، فإن هذا النوع من النموذج يتم تقديمه عادةً من قبل مستثمر يسعى لشراء المزيد من أسهم الشركة أو تنفيذ عملية استحواذ.