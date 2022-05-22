شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الفضاء لوسى تلتقط صورا لخسوف القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يُلاحظ خسوف القمر هذا الأسبوع فقط من الأرض ومن محطة الفضاء الدولية - فقد لوحظ أيضًا من مسافة 64 مليون ميل (100 مليون كيلومتر) من الأرض بواسطة مركبة لوسي الفضائية.

وحصلت لوسي وهي مركبة غير مأهولة من وكالة ناسا ومعهد الأبحاث الجنوبي الغربي في طريقها لدراسة كويكبات طروادة في مدار كوكب المشتري، على منظر خسوف القمر في 15 مايو وتمكنت من التقاط الصور.

وتم التقاط الصور باستخدام أداة Lucy's L’LORRI التي تلتقط صورًا عالية الدقة بالأبيض والأسود، استغرق الأمر 86 صورة في المجموع والتي تم دمجها معًا لإنشاء الفاصل الزمني.

وعلى الرغم من أن لوسي بعيدة عن الأرض، كانت الآلة حساسة بما يكفي لتكون قادرة على رؤية القمر أثناء مروره في ظل الأرض وكان مختبئًا في الظلام لفترة قصيرة.

وقال هال ليفيسون، المحقق الرئيسي في لوسي، في بيان: "في حين أن الخسوف الكلي للقمر ليس نادر الحدوث - فهو يحدث كل عام أو نحو ذلك - فليس في كثير من الأحيان أن تحصل على فرصة لرصدها من زاوية جديدة تمامًا"، "عندما أدرك الفريق أن لوسي لديها فرصة لمراقبة هذا الخسوف للقمر كجزء من عملية معايرة الجهاز، كان الجميع متحمسًا بشكل لا يصدق."

وكانت لوسي بالقرب من الأرض لأنها، بعد إطلاقها في أكتوبر 2021، كانت تسافر نحو الأرض للقيام برحلة طيران في أكتوبر 2022. بالمرور بالقرب من جسم ضخم مثل الأرض، يمكن للمركبة الفضائية الحصول على دفعة بمساعدة الجاذبية تساعد في نقلها إلى وجهتها البعيدة حسبما نقل موقع Digitartlends.

وخلال رحلته يمكن للفريق الاستفادة من أجهزته مثل الكاميرات الأربع لمراقبة ظواهر مثل خسوف القمر، لكن هذا يتطلب بعض الجدولة الإبداعية لأن هذا ليس ما تم تصميم هذه الأدوات بشكل أساسي من أجله.

"كان التقاط هذه الصور حقًا جهدًا جماعيًا مذهلاً. قال القائم بأعمال نائب الباحث الرئيسي جون سبنسر، "كان على فرق عمليات الجهاز والإرشاد والملاحة والعلم العمل معًا لجمع هذه البيانات، والحصول على الأرض والقمر في نفس الإطار"، "وكل هذا كان يجب القيام به أثناء تشغيل المركبة الفضائية في بيئة صعبة للغاية."