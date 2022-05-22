شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: آبل تتطلع لزيادة الإنتاج خارج الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن شركة آبل قد أخبرت بعض مصنعى العقود لديها أنها تريد زيادة الإنتاج خارج الصين.

وأضاف التقرير أن الهند وفيتنام، اللتين تعدان بالفعل مواقع لإنتاج شركة آبل، من بين البلدان المدرجة في القائمة المختصرة من قبل الشركة كبدائل حسبما نقلت رويترز.

توقعت شركة Apple الشهر الماضى مشاكل أكبر في الإمداد حيث أدى إغلاق COVID-19 إلى تباطؤ الإنتاج والطلب في الصين.

وقال التقرير إن شركة آبل تستشهد بسياسة الصين الصارمة لمكافحة كوفيد وأسباب أخرى لقرارها.